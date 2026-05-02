Il Venezia vola in Serie A: quanto vale la promozione nel massimo campionato

Si accende la volata finale in Serie B e, come ogni primavera, la classifica comincia a pesare anche fuori dal campo. Perché la promozione in Serie A non è soltanto un traguardo sportivo: è, prima di tutto, un salto di scala economico particolarmente rilevante.

Il primo verdetto è già arrivato, quando mancano ancora 90’ al termine della stagione regolare: dopo una annata nel torneo cadetto, il Venezia ha infatti centrato la matematica certezza della promozione in Serie A. Per il secondo e ultimo posto per la promozione diretta, la lotta si risolverà soltanto nell’ultimo turno: al Frosinone basterà un pareggio per chiudere al secondo posto, davanti al Monza.