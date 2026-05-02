Verona e Pisa retrocedono in Serie B: quanto vale il paracadute per i club

La vittoria del Lecce contro il Pisa ha decretato la matematica retrocessione in Serie B non solo per i toscani, ma anche per il Verona. Il successo dei salentini ha infatti portato la squadra di Di Francesco non solo a +3 sulla Cremonese (che scenderà in campo lunedì in casa contro la Lazio per rispondere), ma anche a +13 dai gialloblu (che devono disputare ancora quattro partite) e a +14 dai nerazzurri: entrambe quindi tornano nel campionato cadetto. Un passo indietro che comporta comunque un incasso, ovverosia il paracadute.

Infine, le “Società di fascia C” , ovvero quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. Questi sono i club che incassano la quota più alta.

Le “Società di fascia B” sono invece quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.

Il paracadute e l’impatto sui conti dei club

Quanto incide quindi il paracadute a livello economico? Prendendo in considerazione i 28 club che hanno incassato il paracadute nelle stagioni dal 2014/15 al 2024/25 (mancano all’appello Livorno, fallito nel 2014/15 dopo la retrocessione in B, e il Parma fallito nel 2015/16 dopo essere retrocesso), in media l’incasso garantito ai club retrocessi è di poco superiore 15 milioni di euro, cifra che rappresenta meno del 40% del fatturato medio delle società in questione nel loro anno nel campionato cadetto. Tuttavia, questa somma non è sufficiente a coprire interamente i costi operativi della rosa, compresi stipendi e ammortamenti, che ammontano mediamente a 33,2 milioni.

L’effetto combinato della riduzione dei ricavi e del mantenimento di costi elevati porta i club a registrare un peggioramento del risultato netto: la retrocessione provoca un calo medio del fatturato di oltre 25%, passando da 51,5 milioni a 38,4 milioni, mentre i costi restano stabili e il risultato netto in media passa da -10,6 milioni in Serie A a -12,9 milioni in Serie B, segnando un calo del 21,4% nonostante il paracadute.

L’impatto del paracadute dal punto di vista sportivo

Dal punto di vista sportivo, tuttavia, il paracadute secondo l’analisi sembra garantire un certo vantaggio competitivo rispetto ai club che militano stabilmente in Serie B.

L’analisi dei 31 club retrocessi tra il 2014 e il 2025 evidenzia che la maggior parte delle squadre riesce a rimanere competitiva:

otto squadre (25,8% del totale) hanno ottenuto la promozione immediata in Serie A, sia tramite i playoff che tramite i due posti per la promozione diretta in classifica;

quattordici squadre (45,2%) hanno partecipato ai playoff, pur senza ottenere la promozione;

sette squadre (22,6%) sono rimaste fuori dalla zona playoff.

Solo due squadre (6,2%) è retrocessa in Serie C.

Una situazione che sembra rispecchiarsi nella stagione attuale dove il Venezia ha centrato la promozione diretta, mentre il Monza stanno dando vita a un testa a testa avvincente con il Frosinone per la seconda piazza. Più complicata la situazione dell’Empoli che si ritrova appena sopra la zona playout alla ricerca dei punti necessari per la salvezza diretta.

In definitiva, quindi, se da un lato il paracadute sembra poter consentire ai club retrocessi di mantenere un livello competitivo superiore rispetto agli altri club di Serie B, sul piano economico, pur rappresentando una quota significativa del fatturato, non è sufficiente a coprire i costi della rosa né a garantire il pareggio di bilancio, attenuando quindi solo in parte le difficoltà economiche.