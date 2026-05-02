Tra Tax Credit e revisione del Decreto Crescita: analisi fiscale delle strategie per rilanciare il calcio italiano

Articolo a cura di Edoardo Condò, junior partner di CT&P Commercialisti Associati. Il comparto calcistico italiano, storicamente uno dei principali driver economici e socioculturali del Paese, attraversa una fase di profonda contrazione finanziaria. L’erosione dei ricavi operativi e l’inadeguatezza delle infrastrutture (stadi di proprietà) hanno generato squilibri strutturali nei bilanci delle società. In tale contesto, l’assenza di una politica mirata rischia di marginalizzare l’Italia nel panorama agonistico ed economico europeo. Il presente contributo intende analizzare la fattibilità e l’impatto di un intervento legislativo basato sulla leva fiscale, mutuando modelli di successo già applicati ad altri settori strategici – in primis l’industria cinematografica – e valutando la reintroduzione calibrata delle agevolazioni previste dal cosiddetto “Decreto Crescita”.

Il modello Cinema: Il Credito d’Imposta come volano per gli investimenti L’industria cinematografica e audiovisiva italiana ha beneficiato di un importante rilancio economico grazie all’introduzione del Tax Credit Cinema (Legge 220/2016). Tale strumento riconosce un credito d’imposta parametrato ai costi ammissibili di produzione e distribuzione. L’applicazione di un istituto analogo al settore calcistico (un “Tax Credit Calcio”) permetterebbe di spostare il focus dalla mera erogazione di contributi a fondo perduto alla detassazione di determinati investimenti. Il credito d’imposta non dovrebbe finanziare la gestione corrente o i salari degli atleti, bensì determinati investimenti tra i quali: Infrastrutture (Stadi e Centri Sportivi): prevedere un credito d’imposta sulle spese di ammodernamento, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli impianti;

Settori Giovanili e vivai: un tax credit sui costi diretti sostenuti per le academy giovanili, assimilabile al credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo (R&S).

Digitalizzazione: sgravi per l’implementazione di tecnologie legate alla fan experience, o all’elaborazione dei dati (Match Analysis). Questo schema abbatterebbe il carico fiscale delle società, generando liquidità da reinvestire direttamente nell’azienda calcistica, garantendo al contempo allo Stato un gettito indotto maggiore, derivante dall’attivazione della filiera edilizia, tecnologica e dei servizi.