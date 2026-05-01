Svolta sulle quote Delfin: accordo tra Leonardo Maria Del Vecchio e i fratelli su azioni ed eredità

C’è la svolta sul riassetto della holding Delfin, con un accordo che chiude, dopo quattro anni, la lunga partita sull’eredità di Leonardo Del Vecchio e ridefinisce gli equilibri di una delle principali cassaforti finanziarie europee, con impatti rilevanti anche sul sistema economico e, indirettamente, su quello sportivo. Il quartogenito Leonardo Maria Del Vecchio ha rilevato per circa 10 miliardi di euro le quote dei fratelli Paola e Luca, pari al 25% del capitale, salendo così al 37,5% dopo il via libera dell’assemblea. Parallelamente, è stato raggiunto un accordo tra gli eredi per chiudere definitivamente la successione entro il 27 giugno, data simbolica che segna il quarto anniversario della scomparsa del fondatore di Luxottica.

L’intesa consente di superare una fase di stallo caratterizzata da contenziosi legali e veti incrociati tra gli otto eredi. Un passaggio chiave è stato rappresentato dalla revisione della politica dei dividendi approvata in assemblea: eliminato il tetto del 10%, la distribuzione salirà fino all’80% dell’utile nel triennio 2025-2027. Una scelta che, liberando flussi per miliardi, faciliterà il pagamento delle imposte di successione e stabilizzerà la governance della holding. Nel perimetro resta centrale il ruolo di Francesco Milleri, presidente di Delfin e amministratore delegato di EssilorLuxottica, destinatario di un legato di oltre 2 milioni di azioni del gruppo. «Semplificare è sempre una cosa buona», ha ribadito Milleri, indicando la direzione di un riassetto che punta a rafforzare la stabilità dell’azionariato in vista anche dei futuri rinnovi ai vertici.