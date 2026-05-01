UEFA, aumentano i ricavi dalle coppe: superati i cinque miliardi annui

Nello specifico, i contratti firmati riguardano la trasmissione dei tornei maschili UEFA , fra cui c’è anche la Champions League , per un totale di 19 paesi tra Europa e continente americano , esclusi gli Stati Uniti. Grazie a questa operazione e ad altri accordi in fase di definizione, i ricavi complessivi derivanti da diritti tv e accordi commerciali dovrebbero superare i 5 miliardi di euro annui nel nuovo ciclo .

L’ultima serie di accordi relativi ai diritti televisivi delle principali competizioni UEFA in Europa e in altri territori a livello globale ha portato al massimo organo del calcio europeo presieduto da Aleksander Ceferin un incremento dei ricavi pari al 40% rispetto al precedente ciclo. A riportarlo è Bloomberg.

Questa è la diretta testimonianza della crescente popolarità in giro per il mondo del calcio europeo, soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi d’Oltreoceano, con la Champions League come prodotto di punta, resa ancora più entusiasmante per gli appassionati con l’introduzione del nuovo format che ha moltiplicato i big match già dalle fasi iniziali garantendo scontri diretti fra le big continentali come Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, senza dimenticare il Barcellona e le inglesi.

Oltre alla Champions, hanno registrato un aumento consistente delle offerte per i propri diritti di trasmissione anche Europa League e Conference, rese ancora più combattute dall’eliminazione del cosiddetto ascensore che portava le formazioni eliminate dalla competizione superiore all’inizio della fase degli scontri diretti. In particolare gli advisor UEFA, tra cui Relevent Football Partners, hanno strutturato l’offerta dei pacchetti per i diritti televisivi con lo scopo di attrarre sia i broadcaster tradizionali nei mercati locali ma anche le piattaforme di streaming.

Si tratta del secondo aumento consecutivo dei ricavi da diritti televisivi per la UEFA che nel precedente ciclo aveva registrato un incremento del 20% nei principali mercati europei come Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Spagna. Tutti ottimi segnali per il 2030, quando è previsto il rinnovo dei diritti di trasmissione negli Stati Uniti, sull’onda dei Mondiali di questa estate e che, come detto, rappresenta ormai da diversi anni uno dei mercati più redditizi.