Il successo nel campionato di Serie A 2025/26 – come riportato da La Gazzetta dello Sport – attiverà automaticamente per i nerazzurri i bonus previsti nei contratti: considerando giocatori e staff allargato, la cifra complessiva si avvicina ai 6 milioni di euro .

La settimana che attende l’ Inter in viale della Liberazione potrebbe essere la prima da campioni d’Italia e, proprio per questo, tra le più intense della stagione. Oltre alla serie di incontri già programmata, legata alla conquista del tricolore (il 21° scudetto potrebbe arrivare domenica, in caso di successo con il Parma), sul tavolo c’è anche il tema dei bonus.

Tra i temi spicca anche quello dei festeggiamenti. Oltre all’organizzazione interna, nei prossimi giorni partiranno i contatti con prefettura e questura per definire la parata con due autobus scoperti. L’idea è di organizzarla nel weekend del 17 maggio, in occasione della penultima giornata di campionato, quando è in programma Inter-Verona.

La partita potrebbe disputarsi alle 15, momento ideale per la consegna ufficiale della coppa al capitano Lautaro da parte della Lega Serie A. L’obiettivo dei nerazzurri, però, è ancora più ambizioso: mostrare ai tifosi due trofei, visto che il 13 maggio si giocherà la finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Anche in caso di esito negativo all’Olimpico, i piani non cambierebbero: lo scudetto verrebbe comunque celebrato nel modo adeguato. Restano da definire tempi e percorso dei pullman, ma il modello è la grande festa del 2024 per la seconda stella: anche stavolta il corteo dovrebbe concludersi in Duomo, seguito da una cena di squadra nella stessa location di allora.