Ufficiale, Infantino si ricandida a presidente FIFA: ha già il supporto di Africa e Sud America

«Voglio dirvi innanzitutto – alle 211 federazioni membri della FIFA – che sarò candidato per l’elezione alla presidenza FIFA il prossimo anno», ha dichiarato Infantino nelle sue osservazioni finali. «Grazie per il vostro sostegno negli ultimi dieci anni, per il vostro supporto oggi, per il vostro lavoro, i vostri progressi, il vostro amore per il gioco, il vostro impegno e la vostra passione».

Gianni Infantino punta al quarto mandato alla guida della FIFA. Il numero uno del calcio mondiale ha annunciato ufficialmente la propria candidatura per le elezioni del 2027, intervenendo davanti alle 211 federazioni membri durante il Congresso FIFA. Una decisione che, nei fatti, apre già la corsa verso un nuovo quadriennio alla presidenza, forte di un consenso internazionale che appare ampio e strutturato.

Eletto per la prima volta il 26 febbraio 2016 al Congresso straordinario di Zurigo, in Svizzera, Infantino ha poi consolidato la propria posizione con le rielezioni del 2019 e del 2023, entrambe senza opposizione. Il primo mandato coprì anche gli anni residui lasciati vacanti dal predecessore Sepp Blatter, dimessosi dopo lo scandalo corruzione che aveva travolto la FIFA. Da allora, il presidente ha più volte rivendicato il cambio di rotta dell’istituzione, sottolineando come oggi sia «rispettata, affidabile e realmente globale», capace di dialogare «dalle agenzie delle Nazioni Unite ai governi, fino ai principali ambienti economici».

Uno dei pilastri della strategia di Infantino è stato lo sviluppo globale del calcio. Negli ultimi dieci anni, la FIFA ha investito circa 5 miliardi di dollari attraverso il programma FIFA Forward Programme, con un ulteriore incremento previsto per il ciclo 2027-2031: le risorse saliranno del 20%, fino a 2,7 miliardi di dollari. Un salto che, secondo la federazione internazionale, garantirà alle associazioni membri finanziamenti fino a otto volte superiori rispetto al periodo precedente al 2016, rafforzando la diffusione del calcio su scala globale.

Sul piano politico-sportivo, Infantino parte con un vantaggio significativo. Il presidente può infatti contare su due blocchi fondamentali del calcio mondiale: quello africano e quello sudamericano. Durante il Congresso di Vancouver, le 54 federazioni affiliate alla CAF hanno annunciato all’unanimità il sostegno alla sua rielezione per il quadriennio 2027-2031. Un endorsement pesante, a cui si aggiunge quello già espresso nei mesi scorsi dalla CONMEBOL, che ha lodato la «leadership» del dirigente e i «progressi compiuti», soprattutto sul fronte dello sviluppo del calcio a livello globale.