Infantino: «L’Iran sarà ai Mondiali e giocherà negli Stati Uniti»

“Certo, l’Iran parteciperà alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e, naturalmente, giocherà negli Stati Uniti d’America. E il motivo è molto semplice, cari amici: dobbiamo unire, dobbiamo avvicinare le persone”, ha dichiarato il presidente Infantino.

“Posso confermare che l’Iran parteciperà alla Coppa del Mondo Fifa 2026 e che naturalmente giocherà negli Stati Uniti d’America”. Lo ha annunciato il presidente della Fifa Gianni Infantino nel suo discorso di apertura al Congresso di Vancouver, in Canada, sottolineando “la straordinaria capacità del calcio di costruire ponti in un mondo diviso”.

“È una mia responsabilità, è una nostra responsabilità. Il calcio unisce il mondo. La FIFA unisce il mondo. Voi unite il mondo. Noi uniamo il mondo. E dobbiamo ricordare, sempre, che dobbiamo essere positivi. Dobbiamo sorridere, dobbiamo essere felici. Ci sono già abbastanza problemi nel mondo. Ci sono già abbastanza persone che cercano di dividere ovunque. Se nessuno prova a unire, cosa ne sarà del nostro mondo? Dobbiamo farlo”, ha concluso.

Anche Donald Trump si è detto “d’accordo” sul fatto che l’Iran giochi le proprie partite ai Mondiali negli Usa. “Beh, se l’ha detto Gianni, per me va bene”, ha detto Trump, rispondendo a una domanda sui commenti di Infantino, con il quale il leader statunitense intrattiene stretti legami. “Gianni è fantastico e se lo ha detto lui credo che si debba lasciarli giocare”, ha aggiunto.

L’Iran è inserito nel gruppo G insieme a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, giocando le sue gare tra Los Angeles e Seattle.

Il calendario dell’Iran:

– martedì 16 giugno alle 3 italiane: Iran-Nuova Zelanda (Los Angeles Stadium);

– domenica 21 giugno alle 21 italiane: Belgio-Iran ore (Los Angeles Stadium;

– sabato 27 giugno alle 5 italiane: Egitto-Iran (Seattle Stadium).