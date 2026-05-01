Joseph Tey: «Voglio riportare la Samp in Serie A e costruire un club solido»

« Desidero ringraziare i tifosi dell’UC Sampdoria per la passione, la fedeltà e la fiducia che hanno continuato a dimostrare e a riporre nel club, soprattutto nei momenti più difficili. Il vostro sostegno costante incarna perfettamente l’anima blucerchiata e dà significato a tutto ciò che facciamo. Ribadisco il mio pieno impegno nei confronti dell’UC Sampdoria e di tutti i suoi tifosi », si legge nella lettera.

Joseph Tey non è intenzionato a fare passi indietro. L’imprenditore di Singapore, primo azionista e proprietario della Sampdoria , dopo l’addio di Matteo Manfredi ha voluto mandare una lettera a cuore aperto ai tifosi blucerchiati, sottolineando l’impegno nella società e i suoi piani ambiziosi, su tutti il ritorno in Serie A.

« Vogliamo essere parte attiva e protagonisti nel percorso di riqualificazione dello Stadio Luigi Ferraris già intrapreso, contribuendo a dare vita a uno stadio che rispecchi il prestigio della Sampdoria e che offra ai nostri tifosi l’esperienza che meritano, nel sostenere e vivere ancora più intensamente la propria squadra. Allo stesso tempo, siamo impegnati a investire nella crescita dei giovani talenti di Genova attraverso il nostro settore giovanile , creando opportunità concrete per ragazze e ragazzi di crescere, sognare e indossare con orgoglio questi colori », ha spiegato ancora Tey.

Poi, un passaggio su quelli che sono gli obiettivi fuori dal terreno di gioco: « Stiamo lavorando per costruire un Club forte, solido e sostenibile, all’altezza della sua storia e della passione dei suoi tifosi, investendo non solo nei risultati sportivi, ma anche nelle infrastrutture e nelle fondamenta necessarie a sostenere un progetto di crescita duraturo ».

« Credo profondamente in ciò che questo Club rappresenta: non soltanto una squadra dalla storia straordinaria e dall’identità unica, ma un simbolo di Genova e della sua gente. Il nostro obiettivo è chiaro: riportare la Sampdoria in Serie A , ma la nostra ambizione non si limita alla promozione », ha aggiunto l’imprenditore di Singapore.

«Il mio fermo impegno è quello di continuare a garantire alla Sampdoria abbia una guida stabile e le risorse necessarie per affrontare questo ambizioso percorso. Per me questa rappresenta una grande responsabilità, di cui riconosco pienamente il valore e l’importanza, e sono certo che insieme ai nostri tifosi e alla città di Genova, con determinazione, fiducia e orgoglio, scriveremo il prossimo capitolo della storia di questo Club», ha proseguito.

Tey ha poi concluso parlando di «una convinzione molto chiara: nel calcio non esistono veri “proprietari”. Esistono custodi di valori, storia e tradizioni che appartengono ai tifosi e alla città, ed è con questo spirito di responsabilità, appartenenza e ambizione che continueremo, insieme, a costruire il futuro della Sampdoria».