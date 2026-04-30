« Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico », ha dichiarato Simonelli, facendo riferimento agli Internazionali d’Italia . « Allo stesso tempo sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica sicurezza , quindi andando per esclusione non possiamo farlo la sera perché è vietato, né nel pomeriggio perché si andrebbe a cozzare con la finale degli Internazionali. L’unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo ».

Il derby di campionato tra Roma e Lazio , in programma per la penultima giornata di Serie A, si avvia verso una collocazione inedita: domenica alle 12.30 . A spiegare le ragioni della possibile scelta è stato il presidente della Serie A, Ezio Maria Simonelli , a margine della presentazione del progetto “Road to Zero”.

Una decisione che tiene conto anche delle esigenze di calendario: «Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato», ha aggiunto. Va ricordato che la contemporaneità è comunque richiesta solo qualora ci siano squadre che lottano per i medesimi obiettivi sportivi.

Nel corso dell’evento, Simonelli ha poi allargato lo sguardo su altri temi legati al sistema calcio. «La finale di Coppa Italia sta diventando un evento iconico, anche all’estero ce lo invidiano. È un fiore all’occhiello per l’Italia», ha sottolineato. Spazio anche alla sostenibilità, al centro del progetto “Road to Zero”: «Il calcio è un fenomeno di portata globale, da questa consapevolezza nasce il progetto nel 2024. Oggi siamo a buon punto, ma lo sport deve continuare a fare la sua parte sotto l’aspetto della sostenibilità».

Infine, un passaggio sull’inclusività e sulla mobilità: «Cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze, anche per un’inclusività che sia totale. Ci piacerebbe in parte emulare quello che ha fatto il Presidente Sergio Mattarella in occasione di Milano-Cortina, arrivando a San Siro in tram. Noi vorremmo portare le nostre Legends all’Olimpico con i mezzi di trasporto messi a disposizione di Roma Capitale».