Puma, ricavi quasi a 2 miliardi e rosso ridotto a 15 milioni nel primo trimestre 2026

Nel dettaglio, l’ utile operativo (EBIT) ha raggiunto i 51,9 milioni di euro , segnando un incremento di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi sono scesi marginalmente dell’1%, attestandosi a 1,86 miliardi di euro . A cambi costanti, l’azienda sottolinea che l’andamento delle valute – in particolare dollaro statunitense, lira turca e peso argentino – ha avuto un impatto negativo, determinando una contrazione delle vendite del 6,3%.

Puma ha annunciato nella giornata odierna i risultati economico-finanziari del primo trimestre del 2026. Il colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con un rosso ridotto a 15,6 milioni di euro (contro il -38,5 milioni del primo trimestre del 2025), nonostante un leggero calo del fatturato , come comunicato dalla stessa società.

Guardando ai canali distributivi, il segmento wholesale ha registrato una flessione del 2,8%, fermandosi a 1,33 miliardi di euro, principalmente a causa di una domanda più debole nell’area EMEA. Al contrario, il canale direct-to-consumer è cresciuto del 3,8%, raggiungendo i 528,1 milioni di euro. Questa crescita è stata trainata soprattutto dall’aumento del 5,7% delle vendite nei negozi diretti, sostenuto dallo smaltimento delle scorte negli outlet e da campagne promozionali mirate.

Sul fronte della redditività, il margine lordo è migliorato di 60 punti base, arrivando al 47,7%, grazie alla riduzione dei costi di trasporto, a un mix di vendita più favorevole e al riassorbimento di precedenti svalutazioni di magazzino. Parallelamente, l’indebitamento netto è salito a 1,36 miliardi di euro, in linea con dinamiche stagionali.

L’amministratore delegato Arthur Hoeld ha evidenziato come il gruppo abbia avviato positivamente il 2026, definito un anno di transizione, sottolineando i progressi nella riduzione delle scorte, nell’ottimizzazione del portafoglio prodotti e nel miglioramento dell’efficienza operativa. Per l’intero esercizio, l’azienda prevede un EBIT compreso tra 50 e 150 milioni di euro, con investimenti (Capex) stimati intorno ai 200 milioni di euro.

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