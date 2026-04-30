La Russa: «Ho parlato con Abodi: non interverrà a gamba tesa sul calcio»

«La cosa importante è che sia chiaro che lo sport ha una sua autonomia, e che solo secondo le regole la politica può in qualche modo interferire, ma mai a gamba tesa. Difendo l’autonomia del calcio. Il calcio ormai è un aspetto sociale di cui non ci si può non occupare, il ministro Abodi fa bene ad attenzionare tutto quello che succede. Ma, avendo parlato anche con lui, so che non ha nessuna mira di entrare a gamba tesa sul mondo dello sport».

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, interpellato dall’ANSA sulla situazione della FIGC. A proposito delle indagini sugli arbitri, parlando in transatlantico a Palazzo Madama, La Russa ha ricordato di aver «parlato con Marotta prima che la Procura dicesse chiaro e tondo che l’Inter non c’entrava niente. Quello che mi aveva detto è stato confermato dalla Procura».