Adidas investe sul calcio tedesco: non solo il pallone della Bundesliga, finanziamento da 100 milioni alla DFL

Adidas diventa sempre più protagonista del calcio tedesco. E dopo aver firmato il pallone in uso durante le partite di Bundesliga, il marchio tedesco di abbigliamento sportivo e il massimo campionato teutonico hanno siglato una partnership di ampio respiro che mira a rafforzare lo sviluppo del calcio professionistico tedesco, portando Adidas a diventare Official Future Partner della Bundesliga .

Il secondo pilastro, come detto, riguarda la fornitura da parte di Adidas per l’intero calcio professionistico tedesco almeno fino al 2034. L’attuale accordo, quindi, verrà esteso di quattro anni nell’ambito della Future Partnership. Per almeno otto anni, il pallone ufficiale Adidas sarà utilizzato in Bundesliga e Bundesliga 2, oltre che nella Franz Beckenbauer Supercup, negli spareggi promozione-retrocessione tra le due divisioni e nella nuova competizione U21 Bundesliga Talent Series.

La partnership con Adidas è stata accolta all’unanimità da parte del comitato esecutivo della DFL (la lega che riunisce Bundesliga e Bundesliga 2. Mentre gli obiettivi di investimento a lungo termine e l’utilizzo dei fondi per rafforzare il marketing centrale saranno decisi congiuntamente dal comitato esecutivo e dai 36 club di Bundesliga e Bundesliga 2. «Questa partnership è significativa per la Bundesliga. Adidas e la DFL contribuiranno insieme a un futuro positivo per il calcio professionistico tedesco. Il modello di finanziamento offre un’importante opportunità per investire nella crescita dei campionati in un contesto economico dinamico. È un segnale che va oltre il calcio, dove al centro c’è l’obiettivo comune di sviluppo. Ringrazio l’amministratore delegato di Adidas, Bjørn Gulden, e il management della DFL per aver avviato e negoziato con successo questa partnership», ha commentato Hans-Joachim Watzke, presidente della DFL.