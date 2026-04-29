La ricetta di Mourinho per il calcio italiano: «Malagò in FIGC e Allegri in Nazionale»

Una opzione che come detto è ormai totalmente tramontata , come confessato dal diretto interessato in un intervista a Il Giornale e Sportmediaset: «Qualcuno mi ha chiesto se allenerei l’Italia, ma voglio essere sincero, all’Italia non serve un commissario tecnico straniero . Non potete avere Carletto , ok. Ma avete Allegri , Conte e ne potrei citare altri 5 o 6. Farioli il nuovo Mourinho? Vincerà il campionato con merito, è un campione. Ti può piacere più o meno come gioca o come comunica, ma quando si vincere si vince».

Per risollevare il calcio italiano dopo l’ennesima delusione Mondiale, Mourinho ha una sua personale indicazione: «lo andrei con MM: Malagò e Max – ha dichiarato a un evento a Milano come riporta Il Corriere dello Sport –. Penso che il nome del signor Malagò è un nome forte per essere presidente FIGC. A me piacerebbe tanto perché penso che, con tutta l’esperienza che ha, possa cambiare le cose. Lui sicuramente capisce la necessità della struttura di base, l’Italia è fortissima in tanti sport olimpici».

Mourinho ha poi parlato della struttura dietro al calcio italiano. «Vi faccio l’esempio del Portogallo: venite a vedere come vengono organizzati i tornei giovanili, quali sono le condizioni. Basta questo per capire e magari copiare – ha dichiarato a Il Giornale e Sportmediaset –. Ero con Rui Costa e non credevamo che la nostra Italia potesse esser fuori dal Mondiale. L’Italia deve pensare molto alla base».

Sui Mondiali: «Mi piacerebbe che vincesse il Portogallo ovviamente, ma Carletto è Carletto. Il Brasile ce la può fare con lui, una cosa è una squadra è con Carlo, una senza. L’Argentina è una vera squadra, unita, compatto, hanno piacere a giocare per la nazionale. Poi la Francia, ha tre squadre praticamente che possono competere. L’Inghilterra prima o poi arriverà. Sto pensando di fare vacanze fino ai quarti, ci sono troppe squadre, vanno lì solo per perdere. Fenomeno sociale incredibile, ma se parliamo di vero calcio ci sono squadre che vanno lì solo a passeggiare. Dai quarti inizia la festa».