Macron chiude il bilancio 2025 con fatturato record: cresce la redditività

L’Assemblea dei soci di Macron ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, che segna un nuovo traguardo nel percorso di crescita del marchio italiano, sponsor tecnico tra le altre di Bologna, Sampdoria e Udinese in Italia.
Il fatturato raggiunge il livello record di 244,6 milioni di euro, in aumento del 9,4% rispetto al 2024, a conferma della solidità del brand. In questo contesto, l’EBITDA pro forma si attesta a 51,6 milioni di euro, in ulteriore crescita rispetto ai 45,1 milioni dell’anno precedente (euro 45,1 milioni), con un margine del 21,1%, a testimonianza della continua capacità di generare valore.