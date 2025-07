Il Manchester City ha siglato con Puma un rinnovo fino al 2035 facendo segnare un nuovo record e diventando così il club della Premier League con l’accordo più remunerativo del campionato tra quelli siglati con uno sponsor tecnico.

Infatti, i Citizens si sono garantiti almeno un miliardo di sterline complessive fino alla fine del contratto, che precedentemente scadeva nel 2029 e permetteva di incassare 65 milioni di sterline, al cambio attuale 74,8 milioni di euro, mentre dalla prossima stagione questa cifra salirà e supererà i 115 milioni di euro.

Come detto, si tratta di un record per il campionato inglese, con il City che ha superato i rivali cittadini del Manchester United, che nel luglio 2023 hanno siglato un nuovo accordo con Adidas da 105 milioni di euro a stagione. Ma l’intesa non basta per superare il Real Madrid, che rimane così il club con il più alto accordo per uno sponsor tecnico (Adidas).

Ricavi sponsor tecnico – La top 10: presente anche la Juventus

Nella top 10 dei contratti più remunerativi da sponsor tecnico (considerando solamente la cifra base e non relativi sponsor) si trova la Juventus, unica italiana e al decimo posto, grazie all’intesa con Adidas per un compenso annuo – come emerge dagli ultimi dati di bilancio ufficiali – da 46 milioni di euro. Il minimo garantito per i bianconeri passerà poi a circa 40,8 milioni a stagione, quando nel 2027/28 entrerà in vigore il rinnovo recentemente siglato con il colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo.

Questa la classifica:

Real Madrid (Adidas) – 120 milioni di euro; Manchester City (Puma) – 115 milioni di euro; Barcellona (Nike) – 105 milioni di euro; Manchester United (Adidas) – 105 milioni di euro; Arsenal (Adidas) – 85 milioni di euro; PSG (Nike) – 80 milioni di euro; Liverpool (Adidas) – 70 milioni di euro; Chelsea (Nike) – 70 milioni di euro; Bayern Monaco (Adidas) – 60 milioni di euro; Juventus (Adidas) – 46,1 milioni di euro (40,8 milioni di minimo garantito in media dal 2027/28).

Tra gli altri movimenti recenti all’interno della classifica, il Liverpool con l’accordo con Adidas è salito fino al settimo posto in classifica, visto che il contratto che parte dal prossimo 1 agosto garantisce circa 70 milioni di euro al club campione in carica in Premier League.

Ricavi sponsor tecnico – La distanza con la Serie A