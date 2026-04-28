Serie C, iniziano i playoff per un posto in B: il tabellone completo

Finita la stagione regolare, le 18 contendenti proveranno ad aggiudicarsi l’unico posto disponibile per la promozione in B.

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Redazione
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Il logo della Serie C Sky Wifi (Foto da video)

La stagione regolare di Serie C si è conclusa e ora sono iniziati i playoff che assegneranno l’unico posto rimasto disponibile per la promozione in B, dove sono già certe di giocarci le tre vincitrici dei gironi: Vicenza, Arezzo e Benevento.

Saranno 18 le squadre che prenderanno parte ai playoff 2024/25 di Lega Pro con le quarte di ogni girone che si aggregheranno al secondo turno, mentre le terze accedono direttamente alla fase nazionale e la vincitrice della Coppa Italia di categoria, il Potenza. Le seconde, infine, vanno direttamente al secondo turno della fase nazionale. Dalla quarta all’ottava per ogni raggruppamento si inizia già da domenica 3 maggio con la finalissima, che si giocherà con la formula di andata e ritorno, in programma fra lunedì 2 giugno e sabato 7.

Tabellone playoff Serie C regolamento – Le date

Di seguito il dettaglio delle date per le partite dei playoff di Serie C 2025/26:

FASE PLAYOFF DEL GIRONE:

  • primo turno – gara unica: domenica 3 maggio 2026
  • secondo turno – gara unica: mercoledì 6 maggio 2026

FASE PLAYOFF NAZIONALE:

  • primo turno – gara di andata: domenica 10 maggio 2026
  • primo turno – gara di ritorno: mercoledì 13 maggio 2026
  • secondo turno – gara di andata: domenica 17 maggio 2026
  • secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 20 maggio 2026

FINAL FOUR:

  • semifinali – gara di andata: domenica 24 maggio 2026
  • semifinali – gara di ritorno: mercoledì 27 maggio 2026
  • finale – gara di andata: martedì 2 giugno 2026
  • finale – gara di ritorno: domenica 7 giugno 2026

Tabellone playoff Serie C regolamento – Le squadre coinvolte e le sfide in programma

Ed ecco alle protagoniste che si affronteranno nei playoff di Serie C, divise per girone:

GIRONE A

  • Brescia (qualificata secondo turno fase nazionale)
  • Renate (qualificata primo turno fase nazionale)
  • Lecco (qualificata secondo turno fase a gironi)
  • Trento
  • Cittadella
  • Lumezzane
  • Alcione
  • Arzignano
  • Giana Erminio

GIRONE B

  • Ascoli (qualificata secondo turno fase nazionale)
  • Ravenna (qualificata primo turno fase nazionale)
  • Campobasso (qualificata secondo turno fase a gironi)
  • Juve Next Gen
  • Pianese
  • Pineto
  • Gubbio
  • Ternana
  • Vis Pesaro

Il Rimini, squadra che ha vinto la Coppa Italia Serie C si è classificata nelle prime 10 posizioni quindi l’accesso ai playoff del girone B è garantito anche all’11^ posto, con conseguente scorrimento della classifica delle altre squadre.

GIRONE C

  • Catania (qualificata secondo turno fase nazionale)
  • Salernitana (qualificata primo turno fase nazionale)
  • Cosenza (qualificata secondo turno fase a gironi)
  • Casertana
  • Crotone
  • Monopoli
  • Casarano
  • Audace Cerignola
  • Potenza (qualificata primo turno fase nazionale)
  • Atalanta Under 23

Il Potenza, squadra che ha vinto la Coppa Italia Serie C si è classificata nelle prime 10 posizioni quindi l’accesso ai playoff del girone C è garantito anche all’11esimo posto, quello dell’Atalanta Under 23.

PRIMO TURNO FASE A GIRONI

GIRONE A

  • Trento-Giana Erminio, domenica 3 maggio ore 20.00
  • Cittadella-Arzignano, domenica 3 maggio ore 17.30
  • Lumezzane-Alcione, domenica 3 maggio ore 20.00

GIRONE B

  • Juve Next Gen-Vis Pesaro, domenica 3 maggio ore 20.45
  • Pianese-Ternana, domenica 3 maggio ore 20.00
  • Pineto-Gubbio, domenica 3 maggio ore 20.00

GIRONE C

  • Casertana-Atalanta Under 23, domenica 3 maggio ore 20.00
  • Crotone-Audace Cerignola, domenica 3 maggio ore 20.00
  • Monopoli-Casarano, domenica 3 maggio ore 20.00

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