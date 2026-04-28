La stagione regolare di Serie C si è conclusa e ora sono iniziati i playoff che assegneranno l’unico posto rimasto disponibile per la promozione in B, dove sono già certe di giocarci le tre vincitrici dei gironi: Vicenza, Arezzo e Benevento.

Saranno 18 le squadre che prenderanno parte ai playoff 2024/25 di Lega Pro con le quarte di ogni girone che si aggregheranno al secondo turno, mentre le terze accedono direttamente alla fase nazionale e la vincitrice della Coppa Italia di categoria, il Potenza. Le seconde, infine, vanno direttamente al secondo turno della fase nazionale. Dalla quarta all’ottava per ogni raggruppamento si inizia già da domenica 3 maggio con la finalissima, che si giocherà con la formula di andata e ritorno, in programma fra lunedì 2 giugno e sabato 7.