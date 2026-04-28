La stagione regolare di Serie C si è conclusa e ora sono iniziati i playoff che assegneranno l’unico posto rimasto disponibile per la promozione in B, dove sono già certe di giocarci le tre vincitrici dei gironi: Vicenza, Arezzo e Benevento.
Saranno 18 le squadre che prenderanno parte ai playoff 2024/25 di Lega Pro con le quarte di ogni girone che si aggregheranno al secondo turno, mentre le terze accedono direttamente alla fase nazionale e la vincitrice della Coppa Italia di categoria, il Potenza. Le seconde, infine, vanno direttamente al secondo turno della fase nazionale. Dalla quarta all’ottava per ogni raggruppamento si inizia già da domenica 3 maggio con la finalissima, che si giocherà con la formula di andata e ritorno, in programma fra lunedì 2 giugno e sabato 7.
Tabellone playoff Serie C regolamento – Le date
Di seguito il dettaglio delle date per le partite dei playoff di Serie C 2025/26:
FASE PLAYOFF DEL GIRONE:
- primo turno – gara unica: domenica 3 maggio 2026
- secondo turno – gara unica: mercoledì 6 maggio 2026
FASE PLAYOFF NAZIONALE:
- primo turno – gara di andata: domenica 10 maggio 2026
- primo turno – gara di ritorno: mercoledì 13 maggio 2026
- secondo turno – gara di andata: domenica 17 maggio 2026
- secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 20 maggio 2026
FINAL FOUR:
- semifinali – gara di andata: domenica 24 maggio 2026
- semifinali – gara di ritorno: mercoledì 27 maggio 2026
- finale – gara di andata: martedì 2 giugno 2026
- finale – gara di ritorno: domenica 7 giugno 2026
Tabellone playoff Serie C regolamento – Le squadre coinvolte e le sfide in programma
Ed ecco alle protagoniste che si affronteranno nei playoff di Serie C, divise per girone:
GIRONE A
- Brescia (qualificata secondo turno fase nazionale)
- Renate (qualificata primo turno fase nazionale)
- Lecco (qualificata secondo turno fase a gironi)
- Trento
- Cittadella
- Lumezzane
- Alcione
- Arzignano
- Giana Erminio
GIRONE B
- Ascoli (qualificata secondo turno fase nazionale)
- Ravenna (qualificata primo turno fase nazionale)
- Campobasso (qualificata secondo turno fase a gironi)
- Juve Next Gen
- Pianese
- Pineto
- Gubbio
- Ternana
- Vis Pesaro
Il Rimini, squadra che ha vinto la Coppa Italia Serie C si è classificata nelle prime 10 posizioni quindi l’accesso ai playoff del girone B è garantito anche all’11^ posto, con conseguente scorrimento della classifica delle altre squadre.
GIRONE C
- Catania (qualificata secondo turno fase nazionale)
- Salernitana (qualificata primo turno fase nazionale)
- Cosenza (qualificata secondo turno fase a gironi)
- Casertana
- Crotone
- Monopoli
- Casarano
- Audace Cerignola
- Potenza (qualificata primo turno fase nazionale)
- Atalanta Under 23
Il Potenza, squadra che ha vinto la Coppa Italia Serie C si è classificata nelle prime 10 posizioni quindi l’accesso ai playoff del girone C è garantito anche all’11esimo posto, quello dell’Atalanta Under 23.
PRIMO TURNO FASE A GIRONI
GIRONE A
- Trento-Giana Erminio, domenica 3 maggio ore 20.00
- Cittadella-Arzignano, domenica 3 maggio ore 17.30
- Lumezzane-Alcione, domenica 3 maggio ore 20.00
GIRONE B
- Juve Next Gen-Vis Pesaro, domenica 3 maggio ore 20.45
- Pianese-Ternana, domenica 3 maggio ore 20.00
- Pineto-Gubbio, domenica 3 maggio ore 20.00
GIRONE C
- Casertana-Atalanta Under 23, domenica 3 maggio ore 20.00
- Crotone-Audace Cerignola, domenica 3 maggio ore 20.00
- Monopoli-Casarano, domenica 3 maggio ore 20.00