Dove vedere PSG Bayern Monaco tv streaming: guarda la partita in diretta

La competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). Insieme a NOW ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) , la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati , dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere PSG Bayern Monaco tv streaming . Le due squadre scendono in campo per la gara di andata delle semifinali di Champions League 2025/26.

Dove vedere PSG Bayern Monaco tv streaming – I dettagli della sfida

PSG e Bayern Monaco scenderanno in campo allo stadio Parco dei Principi, martedì 28 aprile 2026 con il fischio di inizio fissato per le ore 21.00.

Dove vedere PSG Bayern Monaco tv streaming – La programmazione della pay tv di Comcast

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Federica Masolin, per lo studio delle 18, e da Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Alessandro Costacurta; mercoledì ancora Capello con Zvonimir Boban e Goran Pandev; giovedì Faouzi Ghoulam, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio.

Non vanno poi dimenticate la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 24 settembre, mentre la terza competizione europea, che vedrà fra le protagoniste di nuovo la Fiorentina, prenderà il via dal 2 settembre.