Serie A, via anticipato al calciomercato per l’estate 2026 per i bilanci dei club

In particolare, il Consiglio «ha dato delega al presidente federale per l’approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva», si legge nel comunicato pubblicato dalla FIGC.

La particolarità è quindi per la Serie A, che partirà nuovamente in anticipo: i contratti potranno infatti già essere depositati a partire da fine giugno. L’anno scorso, tuttavia, si trattativa di una decisione eccezionale, legata alla finestra di trasferimenti chiesta dalla FIFA in chiave Mondiale per Club: le date per i depositi dei contratti erano state fissate tra l’1 e il 10 giugno 2025, non solo per i club partecipanti ai tornei ma anche per tutte le altre società di Serie A. Il mercato “classico”, tuttavia, era stato poi riaperto come prassi a partire dall’1 luglio seguente.

La novità di quest’anno è che quindi i contratti potranno essere depositati già lunedì 29 e martedì 30 giugno. E non si tratta di una novità da poco in termini economici, perché di fatto si tratta al via libera alla possibilità di acquistare ma soprattutto cedere giocatori e inserire le relative plusvalenze già all’interno del bilancio al 30 giugno 2026. Una situazione che negli ultimi anni era diventata già una prassi, pur aprendo ufficialmente il mercato l’1 luglio: molte società infatti utilizzavano il mese di giugno per chiudere cessioni necessarie a bilancio, ma senza depositare il contratto se non a partire dal luglio seguente. Così facendo, quindi, si eviterà di far passare un contratto preliminare come atto definitivo, come successo finora, dando direttamente le operazioni come definitive a fine giugno e aiutando così i bilanci dei club e regolamentando così la situazione.