Coppa Italia, i biglietti per la finale Lazio-Inter: prezzi e dettagli sulla vendita

La Lega Serie A ha ufficializzato i prezzi e i dettagli della vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, che andrà in scena il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

In particolare, ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord, mentre ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.