Coppa Italia, i biglietti per la finale Lazio-Inter: prezzi e dettagli sulla vendita

La Lega Serie A ha ufficializzato i prezzi e i dettagli della vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, che andrà in scena il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma.
In particolare, ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord, mentre ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.
«Per la prima volta in Italia, i biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone in formato NFC, grazie alla collaborazione con Vivaticket e Apple, offrendo un’esperienza di accesso ancora più innovativa, rapida e sicura. I biglietti per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa saranno acquistabili anche tramite Bancomat Pay, ampliando così le modalità di pagamento a disposizione dei tifosi (compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi iOS e Android)», si legge nella nota della Lega Serie A.
«Tutti i titoli di accesso sono non cedibili. I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle ore 14.00 di martedì 28 aprile 2026 secondo le indicazioni che seguono (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto)».
Biglietti finale Coppa Italia, le fasi di vendita per i tifosi della Lazio
Dalle ore 14.00 del 28 aprile, fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2026 vendita riservata a:
- • gli abbonati alla Serie A 25-26 della Lazio che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 25-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900″
Dalle ore 10.00 alle ore 23.59 del 4 maggio 2026, vendita riservata esclusivamente ai sostenitori di SS Lazio possessori di Priority Pass, (ricevuto al momento di acquisti effettuati presso i Lazio Style Official Store) che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti possessori di Priority Pass. Il Priority pass, a seconda della tipologia di codice ricevuto, può permettere l’acquisto nei settori Tribuna Monte Mario o Tribuna Tevere.
Biglietti finale Coppa Italia, le fasi di vendita per i tifosi dell’Inter
Dalle ore 14.00 del 28 aprile, fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2026 vendita riservata a:
- gli abbonati alla Serie A 25-26 Inter, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 25-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di Siamo Noi, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 007000000000-GGMMAAAA).
- ai soci Interclub Plus, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino soci Interclub Plus attivi. Per ogni biglietto, nel campo codice coupon si dovrà inserire il numero della tessera Inter Club, seguito da un trattino e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (es.: S0000000000-GGMMAAAA).
Biglietti Lazio-Inter, la vendita libera
Per entrambe le squadre, alle ore 12.00 del 5 maggio 2026 – eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti residui di entrambe le squadre.
Biglietti Lazio-Inter, i prezzi
Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:
- TRIBUNA Monte Mario € 220.00
- TRIBUNA Monte Mario Laterale € 180.00
- TRIBUNA Tevere € 170.00
- TRIBUNA Tevere Laterale € 130.00
- DISTINTI € 60.00
- CURVE € 40.00 non
- DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% CON ACCOMPAGNATORE € 50.00
- Bambini che non abbiano compiuto il 5° anno di età ingresso gratuito senza diritto di posto.