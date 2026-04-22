Come per la passata stagione, l’intero torneo sarà trasmesso dai canali Mediaset . L’emittente ha confermato l’investimento da circa 56 milioni di euro annui tra quota fissa e variabile, a cui vanno aggiunti 2 milioni di costi tecnici , per un totale di circa 58 milioni all’anno . Una cifra sensibilmente superiore rispetto ai 48 milioni annui corrisposti nel triennio 2021-2024 .

Quanto vale la finale di Coppa Italia? La Coppa Italia 2025/26 vivrà questa sera la seconda semifinale di ritorno che decreterà chi fra Atalanta e Lazio sfiderà il prossimo 13 maggio all’Olimpico di Roma l’Inter, con la squadra di Cristian Chivu che è riuscita a rimontare il Como portando a casa la vittoria per 3-2. Esattamente come fra nerazzurri e lariani, anche bergamaschi e biancocelesti partono da una situazione di assoluta parità dopo la sfida di andata.

In termini complessivi, la Serie A incasserà quindi circa 58 milioni di euro a stagione per i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana. Un incremento vicino al 20% rispetto al ciclo precedente e un valore quasi doppio rispetto a due cicli fa: nel periodo 2018-2021 i ricavi si attestavano infatti sui 35 milioni a stagione, mentre nel triennio 2015-2018 erano pari a 22 milioni.

Quanto vale la finale di Coppa Italia – Le cifre per il 2025/26

Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, i premi previsti per ciascun turno vengono calcolati sulla base di una percentuale del montepremi complessivo. Quest’ultimo dipenderà in larga parte dagli accordi per la cessione dei diritti internazionali della competizione. Molti mercati infatti acquistano solamente gli incontri finali, e in alcuni casi la sola finale, motivo per cui il valore definitivo sarà disponibile soltanto al termine della stagione.

Le stime indicano premi leggermente più bassi rispetto alle previsioni iniziali, ma la vendita dei diritti all’estero — in alcuni Paesi anche per singola edizione — potrebbe rialzare il totale del montepremi.

Sempre secondo informazioni di Calcio e Finanza, per la stagione 2025/26 le cifre attese sarebbero le seguenti:

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 800mila euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;

Finalista perdente – 1,9 milioni di euro;

Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro.

Quanto vale la finale di Coppa Italia – L’ultimo atto

Dunque, arrivare in finale per Inter e una tra Lazio e Atalanta (che hanno già ottenuto 2,7 milioni dal torneo) garantirà almeno 1,9 milioni di euro. Cifra da sommarsi a quanto già incassato nel percorso portato a termine finora, per un totale di almeno 4,6 milioni di euro. Chi otterrà la vittoria del torneo porterà invece a casa 4,4 milioni di euro per l’ultimo atto, per un totale di 7,1 milioni considerando anche i premi dei turni precedenti.