Inchiesta escort, i pm potrebbero ascoltare alcuni calciatori come testimoni

Nell’ambito della inchiesta relativa al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in alcuni dei più noti locali di Milano, frequentati da diversi calciatori di Serie A e anche da imprenditori e sportivi, è possibile che la Procura di Milano possa procedere con l’interrogatorio di alcuni calciatori. È bene ribadire che quest’ultimi, il cui numero è di circa 70, non risultano iscritti nel registro degli indagati.

Da quanto filtra in merito agli sviluppi di inchiesta della Procura diretta da Marcello Viola, coordinata dall’aggiunta Bruna Albertini e condotta dalla Guardia di Finanza, potrebbero essere ascoltati solo pochi giocatori e, in particolare, quelli su cui ci sarebbero al momento i riscontri più concreti sul fatto che abbiano usufruito del cosiddetto “servizio extra”, che comprendeva secondo lo schema ricostruito al centro l’agenzia e presunta società schermo Ma.De Milano. Per il resto, gli accertamenti dovranno verificare se gli altri nomi che compaiono nelle intercettazioni erano semplicemente di partecipanti alle feste nei locali o abbiano anche pagato per avere rapporti con le ragazze.