Ufficiale, il Chelsea esonera Rosenior: a gennaio aveva firmato fino al 2032

La peggior striscia di risultati degli ultimi 100 anni costa la panchina del Chelsea a Liam Rosenior. Dopo la sconfitta contro il Brighton, il club londinese ha infatti deciso di esonerare il tecnico che era subentrato a gennaio a stagione in corso all’italiano Enzo Maresca, firmando tra l’altro un contratto fino al 2032. «Il Chelsea Football Club ha annunciato oggi di aver interrotto il rapporto con l’allenatore Liam Rosenior», si legge nella nota della società. «A nome di tutto il Chelsea FC, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per tutti gli sforzi profusi durante il loro periodo al Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione».

«Questa non è stata una decisione presa alla leggera dal Club, tuttavia i risultati e le prestazioni recenti sono stati al di sotto degli standard richiesti, con ancora molto da giocarsi in questa stagione. Tutti al Chelsea FC augurano a Liam il meglio per il futuro». «Calum McFarlane assumerà la guida della squadra come allenatore ad interim fino al termine della stagione, con il supporto dello staff tecnico già presente nel Club, mentre puntiamo a ottenere la qualificazione europea e a proseguire il cammino in FA Cup».