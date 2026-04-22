Ufficiale, il Chelsea esonera Rosenior: a gennaio aveva firmato fino al 2032

La peggior striscia di risultati degli ultimi 100 anni costa la panchina del Chelsea a Liam Rosenior. Dopo la sconfitta contro il Brighton, il club londinese ha infatti deciso di esonerare il tecnico che era subentrato a gennaio a stagione in corso all’italiano Enzo Maresca, firmando tra l’altro un contratto fino al 2032.
«Il Chelsea Football Club ha annunciato oggi di aver interrotto il rapporto con l’allenatore Liam Rosenior», si legge nella nota della società. «A nome di tutto il Chelsea FC, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per tutti gli sforzi profusi durante il loro periodo al Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione».
«Questa non è stata una decisione presa alla leggera dal Club, tuttavia i risultati e le prestazioni recenti sono stati al di sotto degli standard richiesti, con ancora molto da giocarsi in questa stagione. Tutti al Chelsea FC augurano a Liam il meglio per il futuro».
«Calum McFarlane assumerà la guida della squadra come allenatore ad interim fino al termine della stagione, con il supporto dello staff tecnico già presente nel Club, mentre puntiamo a ottenere la qualificazione europea e a proseguire il cammino in FA Cup».
«Mentre il Club lavora per riportare stabilità nel ruolo di allenatore, avvieremo un processo di riflessione interna per individuare la scelta migliore nel lungo periodo», conclude il Chelsea.
Il tecnico paga la quinta sconfitta consecutiva senza alcun gol segnato in Premier League: una striscia così negativa non si verificava addirittura dal 1912. E non solo, perché il Chelsea ha vinto soltanto una delle sue ultime nove partite di campionato, mettendo a rischio la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione.