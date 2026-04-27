La storia economica del Milan di Berlusconi: il ritorno dell’investimento tra politica e business

Dopo la prima puntata dedicata all’acquisizione del club, il nuovo episodio della serie di Calcio e Finanza entra nel merito della questione centrale: qual è stato il vero ritorno dell’investimento di Silvio Berlusconi nel Milan?

Tra il 1986 e il 2017 Fininvest ha versato nel club quasi un miliardo di euro, che diventano circa due miliardi ai valori attuali. Una cifra rilevante, che ha contribuito a costruire uno dei cicli sportivi più vincenti della storia del calcio europeo, ma che non basta da sola a spiegare il senso dell’operazione.