La storia economica del Milan di Berlusconi: il ritorno dell’investimento tra politica e business

Dopo la prima puntata dedicata all’acquisizione del club, il nuovo episodio della serie di Calcio e Finanza entra nel merito della questione centrale: qual è stato il vero ritorno dell’investimento di Silvio Berlusconi nel Milan?
Tra il 1986 e il 2017 Fininvest ha versato nel club quasi un miliardo di euro, che diventano circa due miliardi ai valori attuali. Una cifra rilevante, che ha contribuito a costruire uno dei cicli sportivi più vincenti della storia del calcio europeo, ma che non basta da sola a spiegare il senso dell’operazione.
Dalla tv al calcio: la storia economica del Milan di Berlusconi
Il video analizza come il Milan non sia stato concepito come una società autonoma orientata al profitto, bensì come una piattaforma strategica: uno strumento per amplificare visibilità, rafforzare il posizionamento del gruppo Fininvest e supportare lo sviluppo del business televisivo.
Dall’impatto sugli investimenti e sui costi del sistema calcio alla crescita del valore dei diritti TV, fino al ruolo chiave di manager come Adriano Galliani, emerge una trasformazione strutturale: il passaggio del calcio italiano da fenomeno sportivo a vera industria dei media e dell’intrattenimento.
Il risultato è una lettura diversa rispetto alla narrazione tradizionale: non solo passione o mecenatismo, ma una strategia industriale integrata tra calcio, televisione e finanza.