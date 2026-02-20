Dalla tv al calcio: la storia economica del Milan di Berlusconi

E’ online sul canale YouTube di Calcio e Finanza la prima parte del video-racconto dedicato al Milan di Silvio Berlusconi. Una ricostruzione non solo storica, ma anche economico-finanziaria, che prova a rileggere una delle vicende più iconiche dello sport italiano andando oltre la narrazione romantica del “presidente tifoso”.

Il Milan di Berlusconi: non solo passione, ma strategia

Il 20 febbraio 1986 segna uno spartiacque nella storia del Milan e, più in generale, nel rapporto tra calcio, media e impresa. Quel giorno, la Fininvest di Berlusconi, rileva ufficialmente il controllo del Milan sull’orlo del fallimento. Questa operazione è stata spesso raccontata come un atto di puro mecenatismo. Eppure, i numeri e il contesto raccontano altro.

Nei 31 anni di proprietà (1986–2017), Fininvest ha immesso nelle casse rossonere quasi un miliardo di euro. Una cifra che difficilmente può essere letta solo come espressione di tifo o generosità personale.

L’acquisto del Milan si inserisce invece in una precisa strategia aziendale: il calcio come leva di marketing, la squadra come piattaforma mediatica, il club come brand globale in grado di amplificare il potere del sistema televisivo e pubblicitario costruito negli anni precedenti e infine come leva capace di generare consenso personale verso il Berlusconi politico.