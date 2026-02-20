Olimpiadi, ora tocca a quelle estive? Obiettivo 2036 o 2040 a Roma

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, ad accendere il tema sono state le parole, più una battuta che una dichiarazione di intenti, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che era presente ad Assago mercoledì sera. «Le Olimpiadi estive in Italia? Vediamo, una cosa alla volta », ha dichiarato la premier che ha svelato un desiderio che i vertici sportivi italiani portano dentro da svariati anni, visto che i Giochi estivi non si svolgono in Italia da Roma 1960 .

Mentre le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 stanno per volgere al termine, inizia a circolare con una certa insistenza l’idea che l’ Italia possa puntare a organizzare anche la versione estiva dei Gioch i. Dopo Los Angeles 2028 e Brisbane 2032 , infatti, le gare a Cinque Cerchi dovrebbero tornare in Europa.

Inoltre, una candidatura italiana potrebbe essere presentata anche per sentimento di “rivalsa”, dopo la sconfitta per i Giochi del 2004, assegnati ad Atene, e il passo indietro del MoVimento 5Stelle, vincitori delle elezioni cittadine nella Capitale nel 2016, in vista delle Olimpiadi 2024, che sono poi svolte a Parigi. Uno «sgarbo», come definito da Giovanni Malagò, allora presidente del CONI e oggi presidente della Fondazione per i Giochi di Milano-Cortina. Proprio da qui iniziò il piano per queste Olimpiadi invernali.

Ma lo stesso Malagò mette in guardia tutto il sistema dall’entusiasmo che potrebbe trascinare troppo in fretta verso una candidatura non adeguata per le Olimpiadi estive: «Chiunque oggi esprima opinioni su questo argomento sbaglia, è fuori luogo. Tutti debbono e possono sognare, ma mi sembra assolutamente prematuro». Più aperto a una possibile candidatura è l’attuale presidente del CONI Luciano Buonfiglio: «Credo che ci siano tutti i requisiti per preparare una candidatura, che dev’essere condivisa assolutamente con il ministro Abodi e con il governo. A Roma c’è una percentuale di impianti già realizzata».

In attesa di vedere se le istituzioni italiane passeranno dalle parole ai fatti, al momento per i Giochi del 2036 sono giù state presentate al CIO le candidature di Istanbul, Ahmedabad (India), Santiago del Cile e Doha. Ma come detto sono attese proposte dall’Europa centrale, con Berlino e Madrid in prima fila. Roma, invece, parte in seconda fila con l’attenzione anche sulla edizione successiva, quella nell’estate del 2040.

L’attuale sindaco di Roma Roberto Gualieri ha dato la sua disponibilità, contando anche sul volano portato da EURO 2032 per il rinnovamento dello stadio Olimpico e la ristrutturazione del Foro Italico targata Sport e Salute. Le valutazioni sono in corso, senza però farsi prendere dalla fretta e da facili annunci: la voglia di Olimpiadi in Italia continua a crescere.

Image credit: DepositPhotos.com