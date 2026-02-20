UEFA e FIFA denunciate per complicità in crimini di guerra in Palestina

UEFA e FIFA sono state formalmente accusate alla Corte Penale Internazionale di «complicità in crimini di guerra» e «crimini contro l’umanità nei territori palestinesi occupati» da varie organizzazioni come Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euro-Med Human Rights Monitor e Sport Scholars for Justice in Palestine e una per i diritti umani in Palestina

Come riporta il quotidiano The Athletic, al fianco di queste organizzazioni ci sono anche diversi calciatori e club palestinesi. Tutte queste realtà hanno presentato una denuncia di 120 pagine in cui le due massime istituzioni del calcio mondiale sono accusate di aver permesso la partecipazione alle loro competizioni di club israeliani con «sede in insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati, costruiti su terreni rubati al popolo palestinese».