«Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana».

Con questa nota ufficiale, l’Inter ha fornito un aggiornamento in merito alle condizioni di salute dell’attaccante argentino, uscito durante la sfida di Champions League contro il Bodo Glimt. «Lautaro? Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male, abbastanza seriamente, questo è certo. Adesso dobbiamo fare la conta», aveva commentato il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu al termine dell’incontro.