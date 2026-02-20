La Ferrari ha annunciato nei giorni scorsi una performance finanziaria che conferma la solidità del modello di business e rafforza la traiettoria di crescita delineata negli ultimi anni: per il Cavallino, ricavi netti oltre i 7,1 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto a quanto fatto registrare nel 2024. Ma quanto guadagnano i manager della società controllata da Exor? Dall’annual report del 2025 – consultato da Calcio e Finanza – emergono gli stipendi dei membri del board, fra i quali è presente anche John Elkann, che ricopre la carica di presidente e di direttore esecutivo.

Insieme all’amministratore delegato di Exor, la holding che controlla non solo la Ferrari ma tutte le società in cui è impegnata la famiglia Agnelli-Elkann, ci sono il CEO del Cavallino Benedetto Vigna, che insieme a Elkann ricopre la carica di direttore esecutivo, e di tutti i dirigenti non esecutivi: da Piero Ferrari a Mike Volpi, passando da Sergio Duca, Delphine Arnault (figlia del miliardario Bernard), Francesca Bellettini, Eddy Cue, John Galantic, Tommaso Ghidini, Maria Patrizia Grieco e Adam Keswick.