Non solo Rocchi, anche il supervisore VAR Gervasoni indagato per concorso in frode sportiva

Dopo Gianluca Rocchi – autosospesosi dal ruolo di designatore degli arbitri di Serie A e B – anche il supervisore VAR Andrea Gervasoni risulta indagato in concorso con altre persone per frode sportiva nell’inchiesta della Procura di Milano.

Nell’avviso di garanzia letto dall’AGI che gli è stato notificato venerdì sera, si legge che «durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena (gara di Serie B, ndr) con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l’addetto VAR Luigi Nasca affinché questi richiamasse Giuia all’on field review ai fini della decisione iniziale sull’episodio di gioco». I fatti risalgono all’8 marzo 2025. Così come Rocchi, anche Gervasoni si è autosospeso dal suo ruolo.