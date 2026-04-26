Non solo Rocchi, anche il supervisore VAR Gervasoni indagato per concorso in frode sportiva

Dopo Gianluca Rocchi – autosospesosi dal ruolo di designatore degli arbitri di Serie A e B – anche il supervisore VAR Andrea Gervasoni risulta indagato in concorso con altre persone per frode sportiva nell’inchiesta della Procura di Milano.
Nell’avviso di garanzia letto dall’AGI che gli è stato notificato venerdì sera, si legge che «durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena (gara di Serie B, ndr) con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l’addetto VAR Luigi Nasca affinché questi richiamasse Giuia all’on field review ai fini della decisione iniziale sull’episodio di gioco». I fatti risalgono all’8 marzo 2025. Così come Rocchi, anche Gervasoni si è autosospeso dal suo ruolo.
Si allarga quindi il caso arbitro che vede sotto inchiesta, come detto, Rocchi che, secondo le carte dell’inchiesta, avrebbe designato arbitri ritenuti gradii all’Inter in alcune gare della stagione scorsa.