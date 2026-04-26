Rocchi si autosospende: «Ne uscirò indenne e tornerò più forte di prima»

In seguito allo scoppio del caso, Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dal suo ruolo di designatore degli arbitri di Serie A e B. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri attraverso una dichiarazione all’ANSA.
«In merito alla vicenda odierna, in accordo con AIA e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile CAN – ha dichiarato Rocchi –. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima».
«Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione», ha concluso Rocchi.