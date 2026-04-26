Rocchi si autosospende: «Ne uscirò indenne e tornerò più forte di prima»

In seguito allo scoppio del caso, Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dal suo ruolo di designatore degli arbitri di Serie A e B. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri attraverso una dichiarazione all’ANSA.

«In merito alla vicenda odierna, in accordo con AIA e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile CAN – ha dichiarato Rocchi –. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima».