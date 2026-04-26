Caso Rocchi, arriva il commento dell'autore dell'esposto: «Chi di spada ferisce, di spada perisce»

Appena dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva – l’autosospesosi designatore degli arbitri di A e B sarà interrogato il 30 aprile – su Facebook è arrivato il commento di Domenico Rocca, ex assistente dal cui esposto è partita l’indagine della Procura della Repubblica di Milano.

«Chi di spada ferisce, di spada perisce..», ha scritto Rocca sul proprio profilo social. Un commento molto breve di quello che rimane ancora un tesserato dell’AIA che ha ricevuto moltissimi commenti di approvazione da parte di diversi tifosi.