Il Torino presenta una manifestazione di interesse al Comune per lo stadio

Il Torino ha depositato una manifestazione di interesse per una proposta di sviluppo dello stadio Grande Torino e del centro sportivo Robaldo. Lo ha reso noto il Comune del capoluogo piemontese, in una nota.

«La società Torino FC ha formalizzato alla Città di Torino una manifestazione di interesse preliminare finalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto relativa allo sviluppo strategico degli impianti sportivi dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo», si legge nella nota. «L’amministrazione comunale, in coerenza con la normativa in materia, prende atto della comunicazione ricevuta e si rende disponibile alla valutazione della proposta che seguirà ad opera del Torino FC».