Roma, Ranieri: «Il mio addio una scelta unilaterale della società»

Dopo il pronunciamento a favore dei campionati nazionali per poter disputare le proprie partite anche fuori dai confini nazionali, possibilità sempre negata dalla FIFA, nessuna lega è però riuscita a organizzare almeno una delle sue gare all’estero. Anche se non sono mancati i tentativi, e ad andarci più vicino è stata sicuramente la Serie A con Milan-Como di questa stagione, programmata per andarsi a giocare a Perth in Australia, ma poi rinviata di qualche settimana così da permettere lo svolgimento a San Siro, che nel frattempo aveva ospitato l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina di inizio febbraio.
Ora, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, nei diversi confronti fra le leghe nazionali e la FIFA, quest’ultima potrebbe porre come condizione essenziale che i vari campionati europei possono sì organizzare partite ufficiali al di fuori dei propri confini nazionali, ma solamente una sfida a stagione. Questa norma si trova all’interno di un nuovo protocollo che si sta sviluppando con l’ausilio di un gruppo di lavoro FIFA istituito quasi due anni fa. L’obiettivo è regolamentare un nuovo orizzonte con limiti molto rigidi.
Inoltre, nel nuovo protocollo di intesa verrebbe sottolineato come un Paese possa ospitare al massimo cinque partite di un altro campionato straniero e qualsiasi richiesta di spostare una partita al di fuori dei confini nazionali verrebbe presa in considerazione solo con l’approvazione di tutti gli stakeholder principali, con la FIFA dotata di diritto di veto. Per questo, la richiesta dovrebbe essere approvata dalla federazione nazionale dei club coinvolti, dalla rispettiva confederazione (la UEFA per i campionati europei), dalla federazione del Paese ospitante e dalla sua confederazione, prima di essere sottoposta alla FIFA, che come detto, avrebbe il diritto di veto. Fonti indicano che la FIFA potrebbe bloccare le richieste in caso di preoccupazioni per il benessere dei giocatori legate a carichi di lavoro eccessivi e lunghi viaggi.
Sotto l’aspetto economico, il nuovo protocollo includerebbe l’obbligo di garantire che i ricavi delle partite disputate all’estero vengano redistribuiti all’interno del sistema calcistico e che il campionato del Paese ospitante non subisca effetti negativi. Sarebbe inoltre richiesto dimostrare l’esistenza di piani finanziari per permettere ai tifosi dei club di assistere alle partite. Il protocollo, nelle intenzioni della FIFA, dovrebbe essere già in vigore dalla prossima stagione.