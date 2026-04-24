Roma, Ranieri: «Il mio addio una scelta unilaterale della società»

Dopo il pronunciamento a favore dei campionati nazionali per poter disputare le proprie partite anche fuori dai confini nazionali, possibilità sempre negata dalla FIFA, nessuna lega è però riuscita a organizzare almeno una delle sue gare all’estero. Anche se non sono mancati i tentativi, e ad andarci più vicino è stata sicuramente la Serie A con Milan-Como di questa stagione, programmata per andarsi a giocare a Perth in Australia, ma poi rinviata di qualche settimana così da permettere lo svolgimento a San Siro, che nel frattempo aveva ospitato l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina di inizio febbraio.

Ora, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, nei diversi confronti fra le leghe nazionali e la FIFA, quest’ultima potrebbe porre come condizione essenziale che i vari campionati europei possono sì organizzare partite ufficiali al di fuori dei propri confini nazionali, ma solamente una sfida a stagione. Questa norma si trova all’interno di un nuovo protocollo che si sta sviluppando con l’ausilio di un gruppo di lavoro FIFA istituito quasi due anni fa. L’obiettivo è regolamentare un nuovo orizzonte con limiti molto rigidi.