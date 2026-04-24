Partite all'estero, l'ipotesi della FIFA: via libera a una sola gara a stagione

Organizzare e disputare una partita del proprio massimo campionato al di fuori dei confini nazionali rimane una delle grandi novità che le leghe europee, e non solo, vogliono prima o poi realizzare. E a renderla una pista un poco più concreta, dopo i recenti tentativi falliti di Liga e Serie A, può essere la stessa FIFA che da sempre ha vietato e dopo storto il naso – in seguito a un accordo con l’agenzia di grandi eventi Relevent Sports sul tema –. Ma ovviamente con dei limiti ben precisi, e anche stringenti.

Come riporta il britannico The Guardian, infatti, il massimo organo del calcio mondiale sta portando avanti la realizzazione di un nuovo protocollo di intesa, da sottoporre alle leghe nazionali, per regolamentare la possibilità di disputare le partite dei campionati nazionali all’estero. Un lavoro che va avanti da quasi due anni, visto la spinta delle leghe, che come detto puntano a realizzare questo progetto, anche se non tutte. Infatti per una Liga che ha già espresso, per bocca del suo presidente Javier Tebas, la volontà di riprovarci per la prossima stagione, dall’altra c’è la Premier League che ha già manifestato la sua contrarietà a questa possibilità.