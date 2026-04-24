Gasperini: «Addio Ranieri? Non sono mai stato contro qualcuno. La Roma è davanti a tutto»

«Addio Ranieri? Le vicende sono quelle sotto gli occhi di tutti, non voglio commentare. Ne sono stato fuori e non partecipo a questa macchina del fango che giornalmente è attivissima. Voglio lavorare e fare l’allenatore – ha dichiarato Gasperini nella conferenza prima della partita di Bologna –. Il comunicato evidenzia due cose : la fiducia mai mancata da parte della società fin dal primo giorno che ci siamo incontrati. L’altra è che la Roma è davanti a tutto . Io in questa vicenda non ho fatto nulla. Non mi mettete sullo stesso piano. Non sono mai stato contro qualcuno ».

A pochi minuti dall’addio di Claudio Ranieri alla Roma , è intervenuto nella consueta conferenza stampa prepartita Gian Piero Gasperini , tecnico giallorosso con cui i rapporto dell’ex senior advisor della proprietà sono andati sempre più in basso da gennaio in poi.

Nelle ultime ore si è fatta poi sempre più strada l’ipotesi che a breve giro arrivi l’addio anche del direttore sportivo Ricky Massara, anche lui mai in sintonia con Gasperini. «Io manager all’inglese? Secondo me più che mai c’è bisogno della squadra – ha commentato Gasperini –. In sede di mercato l’allenatore deve fare il suo ruolo insieme al Ds, bisogna saper lavorare insieme. Io credo che Ds e tecnico dovrebbero viaggiare in coppia».

Su Massara nello specifico: «Ricky posso dirvi che è una bravissima persona. Sotto l’aspetto tecnico non abbiamo avuto feeling. Ma tutto questo è sempre e solo riferito alla squadra, non c’è mai stato nulla di personale. Io ho sempre chiesto di rinforzarci davanti, ma credo sia una cosa normale che un allenatore nuovo con modo diverso di giocare facesse una richiesta del genere. Non ho mai messo veti sui giocatori».