Insulti omofobi a Vinicius, la UEFA squalifica Prestianni per sei giornate

La UEFA ha squalificato il giocatore del Benfica Prestianni per sei giornate per insulti omofobi rivolti a Vinicius nella recente gara tra i portoghesi e il Real Madrid. Lo ha annunciato la stessa UEFA in una nota.
«A seguito dell’indagine condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA, sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti del calciatore del SL Benfica Gianluca Prestianni per un potenziale comportamento discriminatorio», si legge nel comunicato.
L’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA (CEDB) ha adottato le seguenti decisioni:
- Sospendere il calciatore del SL Benfica Gianluca Prestianni per un totale di sei (6) gare ufficiali UEFA per club e/o per la nazionale rappresentativa per le quali sarebbe altrimenti eleggibile, per condotta discriminatoria (ossia omofoba). La sospensione per tre (3) di tali gare è soggetta a un periodo di prova di due (2) anni, a decorrere dalla data della presente decisione.
- Tale decisione (ossia la squalifica di sei partite) include la squalifica provvisoria di una (1) gara già scontata dal calciatore durante la partita di spareggio della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26, disputata il 25 febbraio 2026 tra Real Madrid CF e SL Benfica.
- Richiedere alla FIFA di estendere a livello mondiale la suddetta squalifica.