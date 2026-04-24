Agnelli lancia Gamma Waves per investire nello sport: «Serve un approccio non convenzionale»

«Gamma Waves mira a colmare questo divario costruendo una piattaforma multi-franchise e utilizzandola, in modo selettivo e responsabile, come acceleratore per la crescita del portafoglio Sports Tech. Una convinzione semplice è alla base di questa iniziativa: il gioco è cambiato e la prossima era dello sport sarà plasmata da chi saprà connettere ciò che storicamente è stato separato. Un gioco semplice è diventato un prodotto globale; oggi sta diventando digitale, immersivo e personalizzato, trainato da nuove generazioni, nuovi formati e da un mondo in cui atleti, creator e comunità plasmano ogni giorno l’attenzione».

«Lo sport è una delle poche cose che le persone sentono davvero», ha dichiarato Andrea Agnelli, fondatore di Gamma Waves, «ma il modo in cui viene vissuto sta cambiando radicalmente. Il gioco di domani è non convenzionale e richiede un approccio non convenzionale. La nostra ambizione è guidare l’innovazione rispettando al tempo stesso l’eredità e il valore culturale dello sport, creando così un circolo virtuoso di valore tra questi due elementi».