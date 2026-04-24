Agnelli lancia Gamma Waves per investire nello sport: «Serve un approccio non convenzionale»

Andrea Agnelli punta sul mondo dello sport: l’ex presidente della Juventus ha annunciato la nascita di Gamma Waves, fondata insieme a Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, con l’obiettivo di unire proprietà sportive e tecnologia in un unico ecosistema di crescita.
«Gamma Waves, una società di investimento a capitale permanente con l’ambizione di costruire una piattaforma innovativa focalizzata sullo sport, nasce oggi – si legge nella nota ufficiale -. Con sede ad Amsterdam, la società è stata fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, con l’obiettivo di creare nuovo valore attraverso:
- Sport IP (proprietà intellettuali): asset in settori globali di forte richiamo come basket, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., in grado di offrire una portata e una credibilità uniche;
- Sports Tech: prodotti tecnologici sportivi di alta qualità che spesso faticano a scalare perché, da soli, non dispongono di incentivi e distribuzione sufficienti per affermarsi accanto alle IP».
«Gamma Waves mira a colmare questo divario costruendo una piattaforma multi-franchise e utilizzandola, in modo selettivo e responsabile, come acceleratore per la crescita del portafoglio Sports Tech. Una convinzione semplice è alla base di questa iniziativa: il gioco è cambiato e la prossima era dello sport sarà plasmata da chi saprà connettere ciò che storicamente è stato separato. Un gioco semplice è diventato un prodotto globale; oggi sta diventando digitale, immersivo e personalizzato, trainato da nuove generazioni, nuovi formati e da un mondo in cui atleti, creator e comunità plasmano ogni giorno l’attenzione».
«Lo sport è una delle poche cose che le persone sentono davvero», ha dichiarato Andrea Agnelli, fondatore di Gamma Waves, «ma il modo in cui viene vissuto sta cambiando radicalmente. Il gioco di domani è non convenzionale e richiede un approccio non convenzionale. La nostra ambizione è guidare l’innovazione rispettando al tempo stesso l’eredità e il valore culturale dello sport, creando così un circolo virtuoso di valore tra questi due elementi».
«Gamma Waves è profondamente radicata nello sport e si fonda su una convinzione chiara: il valore più interessante si crea all’intersezione tra Sport IP e Sports Tech, ridefinendo il modo in cui lo sport viene praticato, fruito e monetizzato. La società acquisirà partecipazioni di minoranza in competizioni, club, squadre, atleti e nuovi formati orientati al futuro, investendo al contempo in aziende Sports Tech in fase di crescita, dove l’adozione è in accelerazione e l’impatto misurabile: dal coinvolgimento dei tifosi alla performance di atleti e team, fino all’analisi dei dati, alla produzione automatizzata di contenuti tramite IA e all’ecosistema dell’atleta connesso. Collegando questi investimenti, Gamma Waves costruisce una rete auto-rinforzante: le intuizioni generate dalle Sport IP aiutano a selezionare e accelerare la tecnologia, mentre la tecnologia, testata e sviluppata con partner reali, rafforza la performance e la crescita delle IP, grazie a esecuzione operativa diretta, incentivi allineati, partnership a livello di governance e KPI guidati dall’innovazione.».
«Gamma Waves non inseguirà cicli di hype. Costruirà con pazienza, asset dopo asset, partnership dopo partnership, con un orizzonte di lungo periodo. Le decisioni di investimento saranno guidate dal Chief Investment Officer, Kyang Yung, insieme a un gruppo selezionato di giovani professionisti di talento».
«Sono entusiasta di unirmi ad Andrea, Rocco e Giorgio – tre figure altamente complementari, la cui esperienza combinata nelle Sport IP è eccezionale. Gamma Waves riunisce proprietari, operatori e atleti allo stesso tavolo, un approccio potente e raro. Come investitore orientato alla crescita tecnologica, vedo un’opportunità unica di applicare una rigorosa allocazione del capitale, una governance solida e competenze di scaling ad asset che si trovano nel cuore della cultura globale», ha dichiarato il Chief Investment Officer, Kyang Yung.
«Dopo il lancio odierno, Gamma Waves si concentrerà su:
- la creazione di partnership di lungo periodo con franchigie sportive e operatori di competizioni orientati al futuro,
- investimenti in società selezionate che rafforzano il modo in cui lo sport viene vissuto, misurato e fruito,
- la costruzione di una piattaforma operativa che aiuti i partner a giocare oggi la partita di domani senza perdere autenticità».