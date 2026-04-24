Mondiali 2026, prezzi record per la finale sulla piattaforma FIFA: biglietti a 3 milioni di euro

È bene sottolineare come la FIFA non abbia nessun controllo sui prezzi dei tagliandi pubblicati sul portale di rivendita, ma il massimo organo del calcio mondiale presieduto da Gianni Infantino ha scelto di applicare una commissione pari al 15% sull’acquirente e una di un altro 15% al venditore, per un peso specifico del 30% sul prezzo del singolo tagliando. Questo porta la FIFA a incassare, dal solo fatto che sia l’unico canale riconosciuto per la rivendita dei biglietti dei Mondiali, 590mila euro in caso di cessione di un tagliando da 2 milioni.

Ma in questo caso c’è stato un cambio di paradigma da parte della FIFA, visto che per i Mondiali in Qatar la rivendita era limitata al valore nominale del singolo tagliando e veniva applicata una commissione più bassa: tra il 5% o circa 0,50 dollari sia per acquirente che per venditore. Per questo torneo, citando il mercato secondario poco regolamentato negli Stati Uniti e in Canada, la FIFA ha deciso di non imporre un tetto ai prezzi, sostenendo che ciò scoraggerebbe i bagarini dall’utilizzare piattaforme esterne come StubHub.

I prezzi rimangono comunque altissimi anche se si cercano in rivendita nei settori definiti popolari. Infatti, un tagliando nel settore accesso facilitato standard arriva a costare anche 207mila dollari (177mila euro), mentre un biglietto di categoria 2 nell’ultima fila del terzo anello superiore è offerto a 118mila euro. A pochi metri di distanza, un altro posto ha un prezzo richiesto di quasi 20mila euro. Al momento i biglietti meno costosi disponibili sul sito FIFA per la rivendita hanno un costo inferiore agli 11mila dollari (9.500 euro) e si trova in cima al settore superiore dietro una delle due porte.

Intanto, la FIFA mercoledì ha messo in vendita una nuova tranche di biglietti per la finalissima sul proprio sito ufficiale che vedono i prezzi partire da 9.500 euro. A gennaio, il biglietto più caro per la finale sulla piattaforma di rivendita era stato messo in vendita a 230.000 dollari.