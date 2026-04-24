Mondiali 2026, prezzi record per la finale sulla piattaforma FIFA: biglietti a 3 milioni di euro

Continua a tenere banco la questione relativa ai prezzi dei biglietti per assistere alle partite dei Mondiali 2026, pronti a iniziare dal prossimo 11 giugno. Dopo aver attirato polemiche per le politiche messe in campo dalla FIFA, ora ad attirare l’attenzione, con relativo carico di ulteriori lamentele, sono i prezzi disponibili sul sito ufficiale del massimo organo del calcio mondiale per quanto riguarda la rivendita dei tagliandi per la finalissima in programma il 19 luglio.
Per assicurarsi un biglietto per la finale del MetLife Stadium infatti, come riporta il quotidiano britanniche The Guardian, la cifra da spendere si aggira intorno ai 2,3 milioni di dollari, che al cambio attuale equivalgono a 1,97 milioni di euro. Inoltre, i posti dietro a una delle due porte sono arrivati a costare, sempre sul sito ufficiale FIFA per la rivendita, anche 3 milioni di dollari (2,57 milioni di euro).
È bene sottolineare come la FIFA non abbia nessun controllo sui prezzi dei tagliandi pubblicati sul portale di rivendita, ma il massimo organo del calcio mondiale presieduto da Gianni Infantino ha scelto di applicare una commissione pari al 15% sull’acquirente e una di un altro 15% al venditore, per un peso specifico del 30% sul prezzo del singolo tagliando. Questo porta la FIFA a incassare, dal solo fatto che sia l’unico canale riconosciuto per la rivendita dei biglietti dei Mondiali, 590mila euro in caso di cessione di un tagliando da 2 milioni.
Ma in questo caso c’è stato un cambio di paradigma da parte della FIFA, visto che per i Mondiali in Qatar la rivendita era limitata al valore nominale del singolo tagliando e veniva applicata una commissione più bassa: tra il 5% o circa 0,50 dollari sia per acquirente che per venditore. Per questo torneo, citando il mercato secondario poco regolamentato negli Stati Uniti e in Canada, la FIFA ha deciso di non imporre un tetto ai prezzi, sostenendo che ciò scoraggerebbe i bagarini dall’utilizzare piattaforme esterne come StubHub.
I prezzi rimangono comunque altissimi anche se si cercano in rivendita nei settori definiti popolari. Infatti, un tagliando nel settore accesso facilitato standard arriva a costare anche 207mila dollari (177mila euro), mentre un biglietto di categoria 2 nell’ultima fila del terzo anello superiore è offerto a 118mila euro. A pochi metri di distanza, un altro posto ha un prezzo richiesto di quasi 20mila euro. Al momento i biglietti meno costosi disponibili sul sito FIFA per la rivendita hanno un costo inferiore agli 11mila dollari (9.500 euro) e si trova in cima al settore superiore dietro una delle due porte.
Intanto, la FIFA mercoledì ha messo in vendita una nuova tranche di biglietti per la finalissima sul proprio sito ufficiale che vedono i prezzi partire da 9.500 euro. A gennaio, il biglietto più caro per la finale sulla piattaforma di rivendita era stato messo in vendita a 230.000 dollari.
I biglietti, invece, per le semifinali, messi in vendita direttamente dalla FIFA, riportavano un costo di oltre 9.500 euro per quella del 14 luglio ad Arlington (Texas) e fra 8.300 e 3.700 euro per quella del giorno dopo ad Atlanta. I prezzi per la gara inaugurale degli Stati Uniti contro il Paraguay il 12 giugno a Los Angeles oscillavano fra i 1.660 e i gli oltre 3.500 euro. I tagliandi per la seconda partita degli USA contro l’Australia il 19 giugno a Seattle costavano oltre i 2.300 euro. Per l’ultima gara del girone contro la Turchia il 25 giugno a Los Angeles i prezzi andavano dai 1.150 ai 2.540 euro.
Per quanto riguarda invece la partita inaugurale del Canada contro la Bosnia (che ha preso il posto dell’Italia avendola battuta in finale playoff), fissata per il 12 giugno a Torono, i biglietti disponibili vanno dagli 840 ai 2.900 euro. Invece per la prima gara dei Mondiali, fra Messico e Sudafrica a Città del Messico, il prossimo 11 giugno non erano disponibili tagliandi nell’ultima finestra di vendita ufficiale della FIFA.
Infine, i biglietti per i quarti di finale avevano prezzi che andavano dai 1,380 ai 3.600 euro per il 9 luglio a Foxborough (Massachusetts); ai 4.900 euro per quello del giorno dopo a Los Angeles; dai 1.550 ai 4.080 euro per l’11 luglio a Miami; ai 3.500 euro per l’ultimo quarto in programma a Kansas City sempre l’11 luglio. Infine, per la finale 3°-4° posto, in programma sempre a Miami il 18 luglio, i biglietti acquistabili erano venduti a 960 euro.