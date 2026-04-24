Andrea Agnelli torna a investire nello sport e lancia Gamma Waves Partners: Chiellini tra i soci

Come riportato dal Financial Times, la società, con sede ad Amsterdam – città in cui Agnelli risiede attualmente – gestirà capitali propri e dei co-fondatori, tra cui Rocco Benetton, esponente della nota famiglia della moda, e Giorgio Chiellini, ex capitano di Juventus e Italia e oggi Director of Football Strategy del club bianconero, nonché investitore in ambito di startup e non solo.

Agnelli, che nel settembre 2025 ha patteggiato per l’inchiesta Prisma una condanna a 20 mesi con pena sospesa, senza ammissione di colpa, continuando a dichiararsi innocente, resta comunque legato alla Juventus (nonostante l’uscita è tra gli azionisti principali e nel CdA della Giovanni Agnelli BV, la cassaforte della famiglia a sua volta azionista di maggioranza di Exor che detiene il 65% del capitale del club bianconero) e ora guarda ulteriormente da investitore al mondo dello sport. Con Gamma Waves, infatti, l’obiettivo è ora investire con quote di minoranza in società che puntano ad aumentare il coinvolgimento dei tifosi nello sport, ma anche in aziende attive nella produzione di contenuti generati tramite intelligenza artificiale e tecnologie per migliorare le performance degli atleti.

“Ora non sto cercando di dimostrare nulla”, ha spiegato Agnelli al Financial Times. “Ho appena compiuto 50 anni e c’è spazio per scrivere una nuova pagina entusiasmante con Gamma Waves”. Dal punto di vista finanziario, la società ha già raccolto impegni per 55 milioni di euro su un target complessivo di 100 milioni. Il chief investment officer Kyang Yung ha indicato un obiettivo di rendimento interno (IRR) del 25%, con focus su startup in fase avanzata. È già in corso la due diligence per il primo investimento.