Lazio, i tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia ma niente derby

Nella comunicazione ufficiale, il tifo organizzato biancoceleste ha ribadito la propria volontà di non «seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle» lasciando così vuoti gli spalti della Curva Nord ancora una volta proseguendo nella protesta nei confronti della società biancoceleste e dando appuntamento a Pinte Milvio.

Per quanto riguarda la finale Coppa Italia, invece i tifosi hanno ribadito la volontà di rispettare il «patto con mister e squadra. Abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa».