Lazio, i tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia ma niente derby

I tifosi della Lazio non entreranno allo stadio, proseguendo la propria protesta contro il patron Claudio Lotito, fino a fine campionato. Ma con un comunicato odierno hanno ufficializzato che torneranno a tifare per la propria squadra in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Inter del 13 maggio prossimo allo stadio Olimpico.
Confermando lo sciopero del tifo organizzato – che ha poi coinvolti gran parte degli altri settori – per il resto del campionato, l’ultima apparizione sugli spalti dell’Olimpico risale al 15 marzo contro il Milan, i sostenitori bianconcelesti lasceranno la loro parte di stadio vuota anche in occasione del derby contro la Roma in programma alla penultima giornata, alcuni giorni dopo la finale di Coppa Italia.
Nella comunicazione ufficiale, il tifo organizzato biancoceleste ha ribadito la propria volontà di non «seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle» lasciando così vuoti gli spalti della Curva Nord ancora una volta proseguendo nella protesta nei confronti della società biancoceleste e dando appuntamento a Pinte Milvio.
Per quanto riguarda la finale Coppa Italia, invece i tifosi hanno ribadito la volontà di rispettare il «patto con mister e squadra. Abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa».