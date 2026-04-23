Inchiesta escort, Leao: «Sono totalmente estraneo ai fatti»

Fra i nomi dei calciatori che avrebbero preso parte ad alcune delle feste finite sotto indagine della Guardia di Finanza per un presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, c’è anche quello di Rafael Leao, fra i calciatori di Serie A che avrebbero partecipato a tali feste nei locali più in voga della città di Milano. È bene ribadire che nessun calciatore e nemmeno sportivo è stato iscritto nel registro degli indagati.

Ma quest’oggi, il numero 10 del Milan ha voluto affidare un lungo messaggio sui propri canali social in cui ribadisce con forza la sua totale estraneità ai fatti decritti dall’inchiesta. «Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato», si legge nelle prime due righe del messaggio social.