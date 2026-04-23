Inchiesta escort, Leao: «Sono totalmente estraneo ai fatti»

Fra i nomi dei calciatori che avrebbero preso parte ad alcune delle feste finite sotto indagine della Guardia di Finanza per un presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, c’è anche quello di Rafael Leao, fra i calciatori di Serie A che avrebbero partecipato a tali feste nei locali più in voga della città di Milano. È bene ribadire che nessun calciatore e nemmeno sportivo è stato iscritto nel registro degli indagati.
Ma quest’oggi, il numero 10 del Milan ha voluto affidare un lungo messaggio sui propri canali social in cui ribadisce con forza la sua totale estraneità ai fatti decritti dall’inchiesta. «Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato», si legge nelle prime due righe del messaggio social.
«In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano – continua Leao –. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato. Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata».
«Prima che calciatori siamo persone con una famiglia e una reputazione. Per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione», conclude il numero 10 del Milan.