Il bando riguarda un pacchetto molto mirato ma ad alto valore sportivo: le due gare di finale dei playoff della Serie BKT 2025/2026. Si tratta di un’offerta in esclusiva, che consente all’operatore aggiudicatario di trasmettere gli incontri in diretta, sia in chiaro sia a pagamento, su piattaforme digitali terrestri, satellitari e streaming OTT, oltre che su dispositivi mobili, limitatamente al territorio italiano, alla Repubblica di San Marino e alla Città del Vaticano.

La Lega Serie B accelera sul fronte dei diritti audiovisivi e mette sul mercato uno degli asset più rilevanti della fase finale della stagione: le finali playoff. È infatti attualmente in corso la procedura competitiva per l’assegnazione del pacchetto esclusivo relativo alle ultime due partite che determineranno la terza promossa in Serie A, con la scadenza fissata per domani alle ore 13.

Il contenuto dei diritti include, oltre alla diretta delle partite, anche la possibilità di trasmettere repliche, sintesi e immagini salienti, nonché di realizzare interviste post gara secondo le priorità stabilite dalla Lega. Restano tuttavia alcuni limiti rilevanti sullo sfruttamento dei contenuti, tra cui il divieto di embedding su piattaforme di terzi e la possibilità di utilizzare le immagini in differita solo dopo due ore dal termine delle gare.

Dal punto di vista economico, la base d’asta è fissata a 110mila euro, a cui si aggiungono i costi tecnici per l’accesso al segnale, pari complessivamente a 12mila euro. Un valore contenuto in termini assoluti, ma coerente con la natura del pacchetto – limitato a due eventi – e al tempo stesso significativo considerando il peso sportivo delle gare, che mettono in palio la promozione nella massima serie.

Un elemento centrale del bando è rappresentato dalla natura dell’esclusiva, che appare parziale. La Lega, infatti, si riserva la possibilità di utilizzare gli stessi contenuti anche sui propri canali ufficiali, inclusa la piattaforma proprietaria LaB Channel, mantenendo così un presidio diretto sulla distribuzione del prodotto. Una scelta che conferma la strategia sempre più orientata a un modello ibrido tra vendita dei diritti e sviluppo di asset media interni.

La procedura di assegnazione non si baserà esclusivamente sull’offerta economica. La Lega valuterà anche parametri come la capacità distributiva, la copertura del pubblico, l’audience potenziale e la valorizzazione editoriale della competizione. In questo senso, il pacchetto potrà essere assegnato anche a un operatore che presenti un’offerta inferiore rispetto ad altre, qualora ritenuto più efficace sotto il profilo della diffusione e della visibilità.

Non è escluso, inoltre, che si possa ricorrere a una fase di trattativa privata qualora le offerte non raggiungano il prezzo minimo o non siano considerate soddisfacenti. La Lega mantiene infatti ampia discrezionalità lungo tutto il processo, inclusa la possibilità di non assegnare il pacchetto.

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di ridefinizione della strategia media della Serie B, che negli ultimi mesi ha già visto l’assegnazione dei diritti principali e lo sviluppo del canale proprietario. Le finali playoff rappresentano in questo contesto un contenuto premium, capace di attrarre operatori interessati a un prodotto ad alta intensità competitiva e con forte richiamo per il pubblico, in una fase decisiva della stagione.