FIGC, proseguono le consultazioni: incontro con la Lega Pro per Abete e Malagò

Per primo si è presentato Abete, attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti. In un’ora e mezzo di colloquio, nella sede della LND, Marani ed Abete si sono confrontati sui temi generali del calcio italiano e della crisi conseguente alla terza consecutiva assenza dal Mondiale della nazionale.

Giornata di incontri con vista sulla presidenza della FIGC . I due potenziali candidati Giancarlo Abete e Giovanni Malagò , che non hanno ancora ufficializzato la propria corsa per la poltrona di numero uno del calcio italiano, infatti hanno incontrato entrambi, ovviamente in momenti diversi, il presidente della Lega Pro Matteo Marani .

Qualche ora più tardi Marani si è incontrato anche con Malagò, che ieri si era recato nella sede della Lega Serie A per un confronto dopo che i club, tutti tranne la Lazio di Claudio Lotito, lo avevano nominato come possibile candidato alla presidente della FIGC da parte del massimo campionato italiano.

L’incontro fra Marani e Malagò si è svolto, invece, al Palazzo H, sede principale del CONI, ex organo presieduto da Malagò stesso, che al termine del colloqui ha commentato: «Una bella chiacchierata». Nei prossimi giorni Malagò avrà altri colloqui con le componenti tecniche: per giovedì è infatti previsto un nuovo confronto con Assocalciatori e Assoallenatori con i quali c’erano state delle prime consultazioni già la passata settimana. Al termine di questi colloqui, Malagò scioglierà le ultime riserve per quanto riguarda la sua candidatura a presidente della FIGC. Il successore di Gabriele Gravina, dimessosi dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai prossimi Mondiali, sarà decretato dalle componenti nell’Assemblea elettiva fissata per lunedì 22 giugno.

«Entrambi gli incontri – si legge in una nota della Lega Pro – si sono svolti in un clima cordiale e costruttivo, consentendo un confronto aperto e approfondito sui principali temi che riguardano il futuro del calcio italiano. Nel corso dei colloqui, il Presidente Marani ha ascoltato con attenzione le riflessioni delle due figure potenzialmente candidate, cogliendo l’occasione per rappresentare le istanze della Lega Serie C. In particolare, è stata sottolineata l’importanza della “riforma Zola”, ritenuta un passaggio fondamentale per garantire sostenibilità, sviluppo e valorizzazione dei giovani talenti italiani. I dialoghi odierni hanno evidenziato come la Lega Pro sia parte attiva in un percorso di confronto istituzionale volto a contribuire in modo costruttivo al rinnovamento e alla crescita del sistema calcistico nazionale».