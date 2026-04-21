Indagine escort, una settantina di calciatori partecipanti anche di Inter, Milan e Juve: nessuno è indagato

Nessuno di loro è indagato in quanto non hanno commesso reati. Si tratta di giocatori anche di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e droga della risata. Lo riporta l’Ansa, citando fonti qualificate.

Sono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese al centro di una indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I loro nomi, nell’ordinananza, sono nascosti.

Nell’ordinanza dell’inchiesta milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di escort per calciatori e altri sportivi si leggono intercettazioni come quelle di Deborah Ronchi, che sarebbe stata a capo del gruppo assieme al compagno e che lo scorso novembre diceva “i soldi delle buste che erano delle ragazze (…) li hai presi te vero?”.

E una ragazza: “Mi hanno dato anche la busta perché ho fatto fare il tavolo a quelli lì di hockey”. Tra gli indagati, non arrestati, altre due persone. Uno diceva: “Servono altre due o tre sveglie però (…) qualcuna di furba”. E Luz Luan Amilton Fraga, arrestato, così si esprimeva: “Gli mando la brasiliana”.