Finale di Coppa Italia e non solo: le due semifinali possono già decidere chi giocherà la Supercoppa italiana 2026

Como e Inter si preparano a scendere in campo per dare il via alle semifinali di ritorno della Coppa Italia 2025/26. Il torneo è giunto alle fasi finali e si attende solamente di scoprire chi volerà allo stadio Olimpico di Roma per giocarsi l’ultimo atto. Oltre ai nerazzurri e ai lariani, dall’altra parte del tabellone si trovano Lazio e Atalanta.

I due doppi confronti (entrambi finiti in parità all’andata, 0-0 tra lariani e nerazzurri e 2-2 tra biancocelesti e bergamaschi) saranno utili anche per iniziare a capire quali potrebbero essere le partecipanti alla prossima edizione della Supercoppa italiana. La competizione tornerà a disputarsi molto probabilmente in gara unica, con due sole partecipanti e non in Arabia Saudita, dopo che le ultime tre edizioni sono andate in scena con il format della Final Four.