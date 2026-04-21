Finale di Coppa Italia e non solo: le due semifinali possono già decidere chi giocherà la Supercoppa italiana 2026

Como e Inter si preparano a scendere in campo per dare il via alle semifinali di ritorno della Coppa Italia 2025/26. Il torneo è giunto alle fasi finali e si attende solamente di scoprire chi volerà allo stadio Olimpico di Roma per giocarsi l’ultimo atto. Oltre ai nerazzurri e ai lariani, dall’altra parte del tabellone si trovano Lazio e Atalanta.
I due doppi confronti (entrambi finiti in parità all’andata, 0-0 tra lariani e nerazzurri e 2-2 tra biancocelesti e bergamaschi) saranno utili anche per iniziare a capire quali potrebbero essere le partecipanti alla prossima edizione della Supercoppa italiana. La competizione tornerà a disputarsi molto probabilmente in gara unica, con due sole partecipanti e non in Arabia Saudita, dopo che le ultime tre edizioni sono andate in scena con il format della Final Four.
Ma chi vi prenderà parte? Come noto, in caso di finale secca scenderanno in campo la squadra che conquisterà lo Scudetto e quella che vincerà la Coppa Italia. Sul fronte del titolo di Campione d’Italia, l’Inter vanta attualmente 12 punti di vantaggio su Milan e Napoli.
La squadra di Chivu potrebbe già festeggiare il successo in campionato nel prossimo weekend, qualora i risultati le permettessero di avere più di 12 punti sulle due insegutrici dopo il prossimo turno, in cui i partenopei scenderanno in campo per primi contro la Cremonese, mentre domenica l’Inter sfiderà il Torino e il Milan ospiterà la Juventus.
Chi giocherà la Supercoppa italiana 2026? Gli scenari per la Coppa Italia
Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, il passaggio del turno o meno dei nerazzurri cambierebbe le carte in tavola. Se a volare in finale fosse il Como, i lariani o una tra Lazio e Atalanta conquisterebbero la coppa nazionale e di conseguenza prenderebbero parte alla prossima edizione della Supercoppa italiana. Se invece ad andare avanti fosse l’Inter, qualora i nerazzurri conquistassero lo Scudetto, la seconda finalista della Supercoppa sarebbe l’altra finalista della Coppa Italia.
In sostanza, sulla base di queste possibilità, gli scenari che potrebbero presentarsi – considerando anche l’ipotetica conquista dello Scudetto da parte dell’Inter – sono due:
- Inter vince lo Scudetto e va in finale di Coppa Italia – la seconda finalista della Coppa Italia ha la garanzia di giocare la Supercoppa italiana a prescindere da chi conquisterà la coppa nazionale
- Inter vince lo Scudetto e non va in finale di Coppa Italia – i nerazzurri giocano la Supercoppa italiana contro Como, Lazio o Atalanta