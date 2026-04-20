ChatGPT down? Perché l'intelligenza artificiale di OpenAI non funziona

ChatGPT non funziona. Il problema riguarda il celebre sistema di intelligenza artificiale di proprietà di OpenAI, che sta impedendo l’accesso ai profili da parte degli utenti: sono tantissime le segnalazioni arrivate su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni.
In particolare, su Downdetector iniziano ad arrivare molte segnalazioni di mal funzionamento a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile. Ancora ignote tuttavia le cause che hanno portato ai problemi per l’applicazione.
ChatGPT non funziona, i problemi
Il problema che sta interessando ChatGPT sembra avere una portata globale, con segnalazioni di malfunzionamenti provenienti da diverse parti del mondo. Gli utenti riportano difficoltà nell’interagire con l’inteligenza artificiale, che viene usata tutti i giorni da miliardi di persone.
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