ChatGPT down? Perché l'intelligenza artificiale di OpenAI non funziona

ChatGPT non funziona. Il problema riguarda il celebre sistema di intelligenza artificiale di proprietà di OpenAI, che sta impedendo l’accesso ai profili da parte degli utenti: sono tantissime le segnalazioni arrivate su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni.

In particolare, su Downdetector iniziano ad arrivare molte segnalazioni di mal funzionamento a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile. Ancora ignote tuttavia le cause che hanno portato ai problemi per l’applicazione.