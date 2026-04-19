Giana Erminio Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

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I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 37esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con la Giana Erminio è in programma per domenica 19 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Giana Erminio Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Giana Erminio Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Giana Erminio-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 19 APRILE
Ore 14.30
- UNION BRESCIA-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport Calcio
- LECCO-LUMEZZANE
Sky Sport 251
- GIANA ERMINIO-INTER U23
Sky Sport 252
- NOVARA-CITTADELLA
Sky Sport 253
- L.R. VICENZA-PERGOLETTESE
Sky Sport 254
- TRENTO-RENATE
Sky Sport 255
- VIRTUS VERONA-ALCIONE MILANO
Sky Sport 256
- ALBINOLEFFE-TRIESTINA
Sky Sport 257
- PRO VERCELLI-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 258
- PRO PATRIA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport 259
Ore 20.30
- SALERNITANA-AZ PICERNO
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- GIUGLIANO-BENEVENTO
Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- CATANIA-POTENZA
Sky Sport 251
- MONOPOLI-FOGGIA
Sky Sport 253
- CASARANO-CROTONE
Sky Sport 254
- COSENZA-TRAPANI
Sky Sport 255
- SORRENTO-ATALANTA U23
Sky Sport 256
- AUDACE CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 257
- LATINA-CASERTANA
Sky Sport 258
- SIRACUSA-CAVESE
Sky Sport 259