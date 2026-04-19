Giana Erminio Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 37esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con la Giana Erminio è in programma per domenica 19 aprile 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30 .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Giana Erminio Inter Under 23 in streaming gratis .

Giana Erminio Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Giana Erminio Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Giana Erminio-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 19 APRILE

Ore 14.30

UNION BRESCIA-DOLOMITI BELLUNESI

Sky Sport Calcio

Sky Sport Calcio LECCO-LUMEZZANE

Sky Sport 251

Sky Sport 251 GIANA ERMINIO-INTER U23

Sky Sport 252

Sky Sport 252 NOVARA-CITTADELLA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 L.R. VICENZA-PERGOLETTESE

Sky Sport 254

Sky Sport 254 TRENTO-RENATE

Sky Sport 255

Sky Sport 255 VIRTUS VERONA-ALCIONE MILANO

Sky Sport 256

Sky Sport 256 ALBINOLEFFE-TRIESTINA

Sky Sport 257

Sky Sport 257 PRO VERCELLI-OSPITALETTO FRANCIACORTA

Sky Sport 258

Sky Sport 258 PRO PATRIA-ARZIGNANO VALCHIAMPO

Sky Sport 259

Ore 20.30