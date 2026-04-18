Pianese Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Massimo Brambilla sono pronti ad affrontare la 37esima giornata del girone B di Serie C.

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Redazione
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Massimo Brambilla (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Pianese Juve Next Gen in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 37esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con la Pianese è in programma per sabato 18 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Pianese Juve Next Gen in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Pianese Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Pianese-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 18 APRILE

Ore 20.30

  • CARPI-FORLÌ
    Sky Sport Mix
  • ASCOLI-GUIDONIA MONTECELIO
    Sky Sport 252
  • PINETO-AREZZO
    Sky Sport 253
  • RAVENNA-VIS PESARO
    Sky Sport 254
  • PERUGIA-CAMPOBASSO
    Sky Sport 255
  • BRA-TERNANA
    Sky Sport 256
  • PIANESE-JUVENTUS NEXT GEN
    Sky Sport 257
  • TORRES-GUBBIO
    Sky Sport 258
  • SAMBENEDETTESE-PONTEDERA
    Sky Sport 259

DOMENICA 19 APRILE

Ore 14.30

  • UNION BRESCIA-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport Calcio
  • LECCO-LUMEZZANE
    Sky Sport 251
  • GIANA ERMINIO-INTER U23
    Sky Sport 252
  • NOVARA-CITTADELLA
    Sky Sport 253
  • L.R. VICENZA-PERGOLETTESE
    Sky Sport 254
  • TRENTO-RENATE
    Sky Sport 255
  • VIRTUS VERONA-ALCIONE MILANO
    Sky Sport 256
  • ALBINOLEFFE-TRIESTINA
    Sky Sport 257
  • PRO VERCELLI-OSPITALETTO FRANCIACORTA
    Sky Sport 258
  • PRO PATRIA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
    Sky Sport 259

Ore 20.30

  • SALERNITANA-AZ PICERNO
    Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • GIUGLIANO-BENEVENTO
    Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • CATANIA-POTENZA
    Sky Sport 251
  • MONOPOLI-FOGGIA
    Sky Sport 253
  • CASARANO-CROTONE
    Sky Sport 254
  • COSENZA-TRAPANI
    Sky Sport 255
  • SORRENTO-ATALANTA U23
    Sky Sport 256
  • AUDACE CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA
    Sky Sport 257
  • LATINA-CASERTANA
    Sky Sport 258
  • SIRACUSA-CAVESE
    Sky Sport 259

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