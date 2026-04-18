Inter, Marotta: «Dovremo essere sia sostenibili che puntare alla vittoria»

«Bisogna sempre creare un mix con l’esperienza e la cultura della vittoria che spesso possiedono i calciatori più navigati. Dobbiamo essere bravi sia ad essere sostenibili, sia a perseguire l’obiettivo della vittoria. Infine, credo sia importante creare uno zoccolo duro di calciatori italiani».

«Per restare al vertice la priorità sarà continuare a vincere subito o consolidare un modello sostenibile? Noi dobbiamo intraprendere entrambe le squadre. Credo che con una squadra di soli giovani talenti non si vincano le competizioni». Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Cagliari

«Palestra è un profilo interessante per l’Inter? Palestra è un talento che ha un gran futuro. Dipenderà molto da lui, dovrà continuare così e non sarà semplice perché dovrà gestire i momenti. Il calciatore è dell’Atalanta ed è giusto che l’Atalanta se lo tenga stretto».

«Il rinnovo di Chivu? Ha un contratto che scade fra un anno ma oggi l’aspetto contrattuale è una formalità. Ha dimostrato di essere un allenatore all’altezza dell’Inter e di essere tra i migliori allenatori giovani d’Europa».